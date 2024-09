6,9 % mehr Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2023

WIESBADEN (ots) - - Am 15. Mai 2022 lebten knapp 16 800 mindestens Hundertjährige in Deutschland - Zahl der mindestens Hundertjährigen seit dem Jahr 2011 um ein Viertel gestiegen - Kreisfreie Städte: In Würzburg lebten pro Kopf die meisten Menschen, die 100 Jahre und älter waren In Deutschland lebten am 15. Mai 2022 knapp 16 800 mindestens Hundertjährige, davon ...

