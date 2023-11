Großhandelspreise im Oktober 2023: -4,2 % gegenüber Oktober 2022

WIESBADEN (ots) - Der demografische Wandel hin zu einer älteren Gesellschaft und die höhere Lebenserwartung von Frauen tragen maßgeblich dazu bei, dass in Deutschland insgesamt weniger Männer als Frauen leben. In den jüngeren Altersgruppen sind dagegen die Männer in der Überzahl. Wie das Statistische ...

mehr