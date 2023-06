DERMALOG Identification Systems GmbH

Gemeinsam für sichere Identifizierung: Fingerabdruckscanner-Spezialist JENETRIC wird Teil von DERMALOG

Hamburg (ots)

Die digitale Erfassung von Fingerabdrücken mittels optischer TFT-Technologie zählt zu den Kernkompetenzen des Unternehmens JENETRIC. Deutschlands größtes Biometrieunternehmen, die DERMALOG Identification Systems GmbH, hat JENETRIC übernommen, um gemeinsam neue Innovationen im Bereich der biometrischen Identifizierung voranzutreiben.

Die DERMALOG Identification Systems GmbH mit Sitz in Hamburg hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbetriebs der in Jena ansässigen JENETRIC GmbH unterzeichnet.

Seit 2014 entwickelt und vertreibt JENETRIC innovative Identifizierungslösungen. In seinem Marktumfeld ist das Unternehmen führend im Bereich der TFT-Technologie zur Aufnahme von hochqualitativen Fingerabdrücken sowie der kontaktlosen Erfassung von Fingerabdrücken. Die Scanner von JENETRIC sind weltweit im Einsatz, unter anderem bei Grenzkontrollen, in Einwohnermeldeämtern, in der Strafverfolgung, bei Wahlen sowie in der Flüchtlingsregistrierung.

JENETRIC wird künftig als hundertprozentige Tochter von DERMALOG unter dem Namen DERMALOG JENETRIC GmbH firmieren. Die Arbeitsplätze am Standort Jena bleiben in der neuen Struktur erhalten. Auch unter dem neuen Namen wird JENETRIC seine bisherigen Kunden in gewohntem Umfang bedienen. Darüber hinaus soll das Know-how beider Unternehmen gebündelt werden, um gemeinsam Entwicklungen voranzutreiben.

"Gemeinsam mit JENETRIC wollen wir Deutschland als Standort für technische Innovationen im Bereich der biometrischen Identifizierung weiter stärken", sagt DERMALOG-Geschäftsführer Günther Mull. Beispielsweise biete die fortschrittliche TFT-Technologie von JENETRIC im Zusammenspiel mit der bewährten Lebenderkennung von DERMALOG einen erheblichen Mehrwert für Kunden aus dem behördlichen wie auch privatwirtschaftlichen Umfeld, so Mull.

"Wir freuen uns mit der Firma DERMALOG einen Partner gefunden zu haben, der seit vielen Jahren erfolgreich im Biometriemarkt tätig und weltweit vernetzt ist. Damit ergeben sich Möglichkeiten, die Technologie von JENETRIC in weiteren Märkten zu etablieren und ihr volles Potenzial auszuschöpfen", so Dirk Morgeneier, Mitgründer der JENETRIC GmbH.

DERMALOG ist Deutschlands Pionier für Biometrie und der größte deutsche Hersteller biometrischer Systeme. Das 1995 gegründete Unternehmen entwickelt Identifizierungslösungen im Bereich der Fingerabdruck-, Gesichts- und Iriserkennung. Die Technik von DERMALOG kommt inzwischen weltweit in mehr als 100 Ländern bei 260 Behörden zum Einsatz, beispielsweise bei Grenzkontrollen, der Ausstellung von Personalausweisen und im Bankwesen.

Original-Content von: DERMALOG Identification Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell