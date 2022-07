Kölner Stadt-Anzeiger

Neue NRW-Ministerin verspricht Schulen "Ruhe und Verlässlichkeit" - "Klare Absage an Schulstrukturdebatten"

Köln. (ots)

Nach den turbulenten Pandemie-Jahren hat die neue Bildungsministerin von Nordrhein-Westfalen, Dorothee Feller (CDU), die Wahrung des Schulfriedens als eines ihrer Hauptanliegen genannt. Dies bedeute "eine klare Absage an umfangreiche Schulstrukturdebatten, die viele Ressourcen in Anspruch nehmen", sagt Feller im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). "Aufgrund der dynamischen Entwicklung gab es immer wieder neue Regelungen und vieles, was vor Ort organisatorisch geschafft werden musste. Deshalb haben wir gesagt: Was unsere Schulen jetzt vor allem brauchen, ist Ruhe und Verlässlichkeit", so Feller. In den vergangenen zwei Jahren habe die Corona-Pandemie für Unruhe an den Schulen gesorgt. Feller folgte auf Yvonne Gebauer (FDP), die wegen ihrer Corona-Politik in der Kritik stand.

Die neue Minister versprach auch eine verbesserte Kommunikationsstrategie: "Wir wollen und werden ganz bewusst zuerst die Schulen informieren und dann die Öffentlichkeit - und zwar frühzeitig", sagte sie der Zeitung. Zudem habe ihr Ministerium in den ersten Tagen der Regierungsarbeit einen Corona-Koordinierungsstab eingerichtet, an dem auch Experten aus dem Gesundheitsministerium beteiligt seien.

