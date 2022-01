ZDF

Zum Geburtstag des ZDF-Moderators: "Horst Lichter – Keine Zeit für Arschlöcher"

Fernsehfilm und Doku im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Zum 60. Geburtstag von Horst Lichter präsentiert das ZDF-"Herzkino" am Sonntag, 9. Januar 2022, 20.15 Uhr, den Fernsehfilm "Horst Lichter – Keine Zeit für Arschlöcher". In der Verfilmung nach Motiven des gleichnamigen Buches von Horst Lichter spielt Schauspieler Oliver Stokowski den Moderator und Entertainer, der mit der schweren Erkrankung seiner Mutter 2014 seinem Leben eine neue Richtung gibt. Barbara Nüsse ist als Margret Lichter und Chiara Schoras als Ehefrau Nada zu sehen. Regie führte Andreas Menck nach dem Drehbuch von Edda Leesch.

Kaum kommt Horst Lichter in seinem Urlaub zur Ruhe, ruft ihn seine Mutter Margret an: Bei ihr wurde Krebs diagnostiziert. Sofort macht sich Horst mit seiner Frau Nada auf den Weg. Im Elternhaus werden Erinnerungen wach – an einen liebevollen Vater und an eine Mutter, die in schwierigen Zeiten die Zügel fest in der Hand hielt. Auch wenn das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn nicht immer einfach ist, versucht Horst, Margret zu unterstützen, Arzttermine zu organisieren und für Abwechslung zu sorgen. Glückliche Familienerinnerungen führen zu ausgelassenen Momenten, doch Horst ist auch immer wieder mit der kantigen, verschlossenen Art seiner Mutter konfrontiert. Der begegnet er, wie er es in jungen Jahren gelernt hat: Er stellt das Positive einer Situation heraus und hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Als klar wird, wie schwer Margret erkrankt ist, beginnt der Horst, sein eigenes Leben zu überdenken.

In der ZDFmediathek ist der Fernsehfilm bereits zu sehen. Begleitend dazu ist die "Leute heute"-Doku "Von Herzen – Der Mensch Horst Lichter" online abrufbar, in der der TV-Entertainer über Stationen seines Lebens spricht. Auch Ehefrau Nada und viele Wegbegleiter kommen im Film von Autorin Christiane Lange zu Wort: Johann Lafer, Johannes B. Kerner, Heide Rezepa-Zabel und Sven Deutschmanek ("Bares für Rares") sowie Kai Wiesinger.

ZDFneo gratuliert am Samstag, 15. Januar 2022, mit der Ausstrahlung der Doku und vielen weiteren Horst Lichter-Sendungen zum Geburtstag.

