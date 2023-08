Mitmachen bei der EVS: Haushalte für Befragung zu Einnahmen und Ausgaben noch bis Ende September gesucht

WIESBADEN (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr) Montag, 28.08.2023 (Nr. N047) Wochenarbeitszeit und Beschäftigungsentwicklung in Voll- und Teilzeit, 2010-2022 (Nr. 339) Haushalte gesucht - letzte Möglichkeit zur Teilnahme an der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2023 Dienstag, ...

mehr