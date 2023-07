Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 31.07.2023 bis 04.08.2023

WIESBADEN (ots) - * 0,7 % oder 282 800 Wohnungen mehr als zum Jahresende 2021 * Mehr als die Hälfte der Wohnungen in Wohngebäuden befindet sich in Mehrfamilienhäusern * Zahl der Wohnungen wuchs von 2012 bis 2022 stärker als die Bevölkerung * Eine Durchschnittswohnung ist 92,2 Quadratmeter groß, die Wohnfläche je Einwohnerin und Einwohner beträgt 47,4 Quadratmeter Zum Jahresende 2022 gab es in Deutschland rund 43,4 ...

