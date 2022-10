WIESBADEN (ots) - * Zahl der Betroffenen vier Jahre in Folge rückläufig * In gut jedem zweiten Fall waren die Eltern alleinerziehend, in zwei Drittel aller Fälle bezogen die jungen Menschen oder ihre Herkunftsfamilien Transferleistungen * Die Unterbringung in einer Pflegefamilie dauerte im Durchschnitt gut vier Jahre, in einem Heim weniger als zwei Jahre Im Jahr ...

