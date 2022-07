Erfolgreiche Zwischenbilanz nach zwei Monaten Zensus 2022: Knapp drei Viertel der Befragten haben bereits teilgenommen

WIESBADEN (ots) - - Zahl der Totgeburten je 1 000 Geborenen von Tiefstand 3,5 im Jahr 2007 auf 4,3 im Jahr 2021 gestiegen - In Ostdeutschland höhere Totgeborenenquote als in Westdeutschland - Leichte Zunahme der Totgeburten in allen Altersgruppen Im Jahr 2021 wurden in Deutschland 3 420 Kinder tot geboren. Dies entspricht 4,3 Totgeburten je 1 000 Geborenen. Wie das ...

