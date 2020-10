Statistisches Bundesamt

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im August 2020: +3,4 % zum Vormonat

Wiesbaden (ots)

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, August 2020 +3,4 % zum Vormonat (real, saison- und kalenderbereinigt) -0,3 % zum Vorjahresmonat (real, kalenderbereinigt) -0,3 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe war nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2020 saison- und kalenderbereinigt 3,4 % höher als im Juli 2020.

Kalenderbereinigt war der reale Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im August 2020 0,3 % niedriger als der August 2019. In den ersten acht Monaten des Jahres 2020 sank der reale Auftragseingang gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,3 %.

Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe betrug im August 2020 rund 6,6 Milliarden Euro. Das waren nominal (nicht preisbereinigt) 0,3 % weniger als im August 2019. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sanken die Auftragseingänge in den ersten acht Monaten 2020 nominal um 0,5 %.

Methodische Hinweise

In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der Vergleich zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen unabhängig. In der aktuellen Corona-Krise kann es durch die starken Rückgänge insbesondere im März/April 2020 und die sich seitdem langsam einstellende Erholung zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen im Vormonats-/Vorquartalsvergleich und Vorjahresvergleich kommen. Wichtig sind beide Betrachtungsweisen: Wie ist die konjunkturelle Entwicklung gemessen am Vormonats-/Vorquartalsvergleich, und wie weit ist der Aufholprozess im Vergleich zum Vorjahresniveau?

Der Monatsbericht im Bauhauptgewerbe erfasst Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen. Weitere methodische Hinweise befinden sich in den Erläuterungen zur Statistik und der Erläuterung zur Saisonbereinigung, sowie in den Qualitätsberichten zum Baugewerbe.

Weiterführende Informationen

Basisdaten und lange Zeitreihen zum Bauhauptgewerbe können über die Tabellen Monatsbericht im Bauhauptgewerbe (44111) in der Datenbank GENESIS-Online, sowie unter der Rubrik Konjunkturindikatoren abgerufen werden.

Die Ergebnisse zum Auftragseingang im Bauhauptgewerbe sind neben weiteren Indikatoren zur Einordnung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auch auf der Sonderseite "Corona-Statistiken" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.

