Jahreszeiten Verlag, MERIAN

MERIAN feiert Europa! Ein Heft voller Entdeckungen, Begegnungen und Geschichten

Hamburg (ots)

22 Reiseziele, prominente Autorinnen und Autoren sowie Reportagen, Essays und persönliche Geschichten machen die neue MERIAN-Ausgabe zu einer Hommage an Europas Vielfalt.

Europa ist enorm facettenreich - landschaftlich, kulturell und gesellschaftlich. Mit der aktuellen Ausgabe lädt MERIAN seine Leserinnen und Leser dazu ein, den Kontinent neu zu entdecken. Das Heft führt zu 22 Destinationen von Finnland bis Albanien, von Istrien bis Valencia. Ergänzt werden die Reisereportagen durch persönliche Begegnungen, Essays und die neue Kolumne des Bestsellerautors Jan Weiler.

"Europa ist ein großes Glück, wir können uns zwischen unterschiedlichen Kulturen, Landschaften und Lebenswelten bewegen. Gleichzeitig erleben wir, dass dieses Glück nicht selbstverständlich ist. Mit dieser Ausgabe möchten wir zeigen, wie vielfältig, überraschend und inspirierend unser Kontinent ist - und Lust machen, Europa immer wieder neu zu entdecken", sagt Tinka Dippel, Chefredakteurin von MERIAN.

Ob die wilde Natur Albaniens, die Weite Finnlands, die Kulturlandschaften Istriens oder die Renaissance Valencias: Die Ausgabe verbindet bekannte Reiseziele mit überraschenden Entdeckungen und zeigt Europa aus unterschiedlichsten Perspektiven. Städte wie Brüssel, Straßburg, Luxemburg, Budapest oder Fribourg stehen ebenso im Fokus wie Landschaften, die noch als Geheimtipps gelten.

Zu den besonderen Lesestücken zählen die persönlichen Erinnerungen der Moderatorin und Schauspielerin Désirée Nosbusch an ihre Heimat Luxemburg sowie ein Gespräch mit der Europäischen Ombudsfrau Teresa Anjinho, die ihre Lieblingsorte in Straßburg vorstellt. Der Journalist und Publizist Nils Minkmar beleuchtet in seinem Essay die europäische Freiheitsidee.

Neu: Bestsellerautor Jan Weiler startet mit "Hin und weg" seine regelmäßige MERIAN-Kolumne. Gemeinsam mit den Reisereportagen entsteht so eine Ausgabe, die Europa aus journalistischen, persönlichen und kulturellen Perspektiven erzählt.

Website: merian.de/europa

Über Merian

MERIAN ist die führende deutsche Marke für Reisen und außergewöhnliche Entdeckungen. Seit 1948 erzählt MERIAN Geschichten über Menschen, Orte und Kulturen mit journalistischer Tiefe, einer kraftvollen Bildsprache und Fokus auf das Authentische. MERIAN inspiriert dazu, die Welt bewusster zu erleben - neugierig, respektvoll und mit dem Anspruch, hinter die Fassade zu blicken. So wird Reisen nicht nur zum Ortswechsel, sondern zur Erweiterung des eigenen Horizonts.

Über den Jahreszeiten Verlag

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