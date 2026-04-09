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Jahreszeiten Verlag, MERIAN

Balearen neu entdeckt: 65 Insider-Tipps von Merian, allein 32 davon auf Mallorca

Hamburg (ots)

Sie sind die große Liebe deutscher Urlauber, und dass die niemals eintönig wird, dafür sorgt die aktuelle Ausgabe des Reisemagazins MERIAN (#2/2026). Das Heft nimmt die Inselgruppe in den Fokus, mit großen Reportagen und 65 handverlesenen Tipps aus Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera.

Mallorquinische Dörfer mit internationaler Strahlkraft, die extrem vielfältige Kulturszene von Palma, Hotels, die wahre Gesamtkunstwerke sind: Mallorca zeigt sich in diesem Merian von seiner unaufgeregten und extrem stylischen Seite. Auf Menorca hat die Redaktion die einzige Slowfood-Köchin getroffen und mit ihr die besonderen Aromen dieser Insel erkundet. Ibiza wird von seiner wilden und wenig überlaufenen Seite jenseits der Partymeilen gezeigt, Formentera als Ruhe- und Kraftort.

Die Redaktion bündelt ihre vor Ort und mit viel Insiderwissen recherchierten Tipps zu einer spannenden Übersicht für die Reiseplanung und Inspiration auf allen vier Inseln - für alle, die die Balearen neu entdecken oder bewusst intensiver erleben möchten.

"Die Balearen sind weit mehr als ein klassisches Urlaubsziel. Unsere Auswahl zeigt, wie vielfältig die Inseln heute erlebbar sind - von kulinarischer Authentizität über neue kreative Impulse bis hin zu Orten, die man immer wieder besuchen möchte", sagt Chefredakteurin Tinka Dippel.

Wir senden Ihnen gern das Special zu.

Weiterführender Link https://www.merian.de/europa/spanien/balearen

Pressekontakt:

Kirsten Hedinger, Hedinger Communications GmbH, Gaußstraße 126, 22765 Hamburg,
Fon 040/421011-12, E-Mail: Hedinger@Hedinger-PR.de

Original-Content von: Jahreszeiten Verlag, MERIAN, übermittelt durch news aktuell

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