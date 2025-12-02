Jahreszeiten Verlag, MERIAN

Die schönsten Weihnachtsmärkte, kuratiert von Merian

Hamburg (ots)

Klassiker, Entdeckungen und außergewöhnliche Adventserlebnisse

Wenn der Dezember anbricht und die Städte in warmes Licht und den Duft von Punsch und Zimt getaucht werden, ist es Zeit für die stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte. In der aktuellen Merian-Ausgabe (ab 5.12. im Handel) und auf Merian.de finden sich sowohl Klassiker als auch Überraschungen: historische Märkte mit jahrhundertealter Tradition, moderne Konzepte mit erstaunlichen Schauplätzen und Erlebnisse, die jede Stadt auf ihre eigene Weise feiert.

Die Merian-Topliste der schönsten Weihnachtsmärkte 2025

Klassiker

Nürnberg - Christkindlesmarkt Einer der berühmtesten Weihnachtsmärkte Europas: erlesene Lebkuchen, Handwerkskunst und ein atmosphärischer Hauptmarkt, der seit Jahrhunderten unverändert wirkt (bis 24. 12.).

Dresden - Striezelmarkt Offiziell seit 1434 belegt - berühmt für Dresdner Stollen, Schauwerkstätten und Holzkunst aus dem Erzgebirge. Der Altmarkt wird zur glitzernden Bühne (bis 24. 12.).

Lübeck - Weihnachtsmarkt in der Altstadt Die UNESCO-Altstadt schafft die perfekte Kulisse - festlich geschmückt, mit klassischen Buden und den typischen Lübecker Spezialitäten (bis 30. 12.).

Rothenburg ob der Tauber - Reiterlesmarkt Ein Markt wie aus einem Märchenbuch: rund 60 Holzbuden, Live-Konzerte und ein Adventskalender in den Fenstern des Rathauses (bis 23. 12.).

Braunschweig - Weihnachtsmarkt am Dom Zwischen Landesmuseum, Burg Dankwarderode und dem Dom entsteht eine stimmungsvolle Kulisse. Besonderheit: der Mumme-Glühwein, eine regionale Spezialität (bis 29.12.).

Entdeckungen

Berlin - Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg Einer der elegantesten Berliner Märkte: großzügig inszeniert, edle Stände, hochwertige Gastronomie - eingebettet in die Barockfassade des Schlosses (bis 28. 12.).

Traben-Trarbach - Mosel-Wein-Nachts-Markt Ein außergewöhnliches Konzept: Dieser Weihnachtsmarkt findet in historischen Weinkellern statt - mystisch, warm und atmosphärisch, mit regionalen Produkten aus Mosel, Eifel und Hunsrück (an Wochenenden bis 3. 1.26)

Hamburg - Santa Pauli Wilder Advent: Santa Pauli auf der Reeperbahn kombiniert klassische Weihnachtsstände mit Shows und Entertainment. Kultfaktor inklusive (bis 23.12.).

Außergewöhnliche

Im mittelalterlichen Ambiente des Dresdner Stallhofs erleben Besucher nach dem 25. Dezember die "Rauhnächte " - traditionelle Bräuche in besonderer Atmosphäre.

" - traditionelle Bräuche in besonderer Atmosphäre. Der queere Markt Pink Christmas in München setzt auf Vielfalt, DJ-Sets und Travestie-Shows - Advent einmal anders.

in München setzt auf Vielfalt, DJ-Sets und Travestie-Shows - Advent einmal anders. In der Ravennaschlucht im Schwarzwald entsteht ein romantisches Weihnachtsdorf unter einem imposanten Eisenviadukt.

im Schwarzwald entsteht ein romantisches Weihnachtsdorf unter einem imposanten Eisenviadukt. Der All-Inclusive-Weihnachtsmarkt in Berlin bietet Speisen, Getränke und Aktivitäten im Ticketpreis.

in Berlin bietet Speisen, Getränke und Aktivitäten im Ticketpreis. Und der schwimmende Christkindlmarkt in Vilshofen findet direkt an der Donau auf Schiff und Ufer statt - beeindruckend durch seine Lichterpracht und Krippenkunst.

Diese Beispiele zeigen: Weihnachten kann klassisch - aber auch ganz anders. Mit neuen Themen, besonderen Orten und viel Atmosphäre.

Im Magazin: weitere wundervolle europäische Weihnachtsdestinationen, und auf Merian.de finden sich zahlreiche weitere Inspirationen rund um die Adventszeit.

https://www.merian.de/europa/die-schoensten-weihnachtsmaerkte

Anlage: Wir senden Ihnen gern das Weihnachts-Special zu

Über den JAHRESZEITEN VERLAG

Wie kein anderes Medienhaus versteht es der JAHRESZEITEN VERLAG, mit seinen starken Marken und hochwertigen Inhalten die schönen Dinge im Leben zu kuratieren und einzigartige Luxuslebenswelten zu kreieren. Mit Leidenschaft, Kompetenz und dem feinen Gespür für Luxus, Food, Design und Travel hat er über Jahrzehnte bewiesen, dass er treue Communities aufbaut und erweitert. Die Medienmarken überzeugen mit journalistischer Qualität und nachhaltigen Werten - heute, morgen und in Zukunft.

Original-Content von: Jahreszeiten Verlag, MERIAN, übermittelt durch news aktuell