ECOVACS GLOBAL PTE. LTD.

Rabatte über 50%: Bei MediaMarkt ab sofort Tineco Black Week Deals sichern

Neuss (ots)

Wer schon jetzt gewappnet sein will für die Weihnachtszeit, darf sich über die ersten Tineco Schnäppchen bei MediaMarkt freuen: Der Marktführer im Bereich der Nass-Trockensauger hat insbesondere attraktive Deals für seine Top- Modelle FLOOR ONE S9 Artist Premium, FLOOR ONE S7 Stretch sowie der FLOOR ONE S5 Stretch Extreme zusammengestellt.

Die Black Week Deals im Aktionszeitraum 13.11. bis 01.12. bei MediaMarkt.de im Überblick:

FLOOR ONE S9 Artist Premium (UVP 899 EUR) über 44% Ersparnis

(UVP 899 EUR) über 44% Ersparnis FLOOR ONE S7 Stretch (UVP 599 EUR) über 44% reduziert

(UVP 599 EUR) über 44% reduziert FLOOR ONE S5 Stretch Extreme (UVP 499 EUR) über 50% günstiger

FLOOR ONE S9 Artist Premium: mühelose Reinigung mit Stil

Elegantes Design trifft starke Saug- und Wischleistung. iLoop(TM) passt die Power automatisch an, SmoothDrive(TM) sorgt für 360°-Manövrierbarkeit, das ergonomische Design erleichtert die Handhabung. Highlight: FlashDry(TM) reinigt die Bürstenrolle automatisch. Der S9 Artist Premium (UVP: 899 EUR) ist im Aktionszeitraum bei MediaMarkt über 44 % reduziert.

FLOOR ONE S7 Stretch- Reinigung ohne Aufwand

Top Leistung und fairer Preis: der FLOOR ONE S7 Stretch überzeugt mit automatischer Anpassung der Saugkraft, 360°-Manövrierbarkeit und ergonomischem Design. FlashDry(TM) reinigt die Bürstenrolle selbst. Der S7 Stretch (UVP: 599 EUR) ist im Aktionszentrum bei MediaMarkt über 44 % reduziert.

FLOOR ONE S5 Stretch Extreme - effizient und unkompliziert

Mit 180° Lay-Flat-Design und 45°-Schwenkmechanismus erreicht er jede Ecke mühelos. DualBlock(TM) Anti-Tangle, Smart-Sensor und Selbstreinigung sorgen für saubere Böden ohne Aufwand. 40 Minuten Laufzeit, Smart LED und App-Steuerung machen die Reinigung komfortabel. Der S5 Stretch Extreme (UVP: 499 EUR) ist bei MediaMarkt über 50 % günstiger.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

Original-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuell