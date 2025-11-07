ECOVACS GLOBAL PTE. LTD.

Tineco präsentiert die nächste Generation der kabellosen Reinigung mit dem brandneuen PURE ONE A90S

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Tineco stellt den neuen kabellosen Staubsauger PURE ONE A90S vor - das erste Produkt aus den auf der diesjährigen IFA präsentierten Neuheiten, das nun offiziell auf den Markt kommt. Der leistungsstarke Staubsauger passt sich automatisch an Verschmutzungsgrad und Bodenbelag an und sorgt so für eine besonders gründliche, intelligente und stressfreie Reinigung.

Der PURE ONE A90S kombiniert jahrelange Erfahrung mit innovativer Technologie und setzt dabei neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Technik und Design. Dadurch zeichnet sich das neue Top-Modell unter den Akkusaugern von Tineco aus:

Starke Leistung: Mit 270 AW Saugleistung (46 % stärker als sein Vorgänger) entfernt der Staubsauger mühelos Staub, Schmutz und Tierhaare - und läuft über eine Stunde ohne Unterbrechung.

Mit 270 AW Saugleistung (46 % stärker als sein Vorgänger) entfernt der Staubsauger mühelos Staub, Schmutz und Tierhaare - und läuft über eine Stunde ohne Unterbrechung. Neues 3DSense Master-Bürstensystem: Die verbesserte Bürste erkennt automatisch den Bodentyp und die Verschmutzung, passt die Saugleistung an und reinigt effizient jede Fläche. EdgeSense erkennt Wände und Ecken, LightSense leuchtet den Boden aus und macht selbst winzige Staubpartikel sichtbar.

Die verbesserte Bürste erkennt automatisch den Bodentyp und die Verschmutzung, passt die Saugleistung an und reinigt effizient jede Fläche. EdgeSense erkennt Wände und Ecken, LightSense leuchtet den Boden aus und macht selbst winzige Staubpartikel sichtbar. Verhedderungsfreie Reinigung: Das neue SmartLift-System sorgt dafür, dass auch größere Schmutzpartikel problemlos aufgenommen werden. Die ZeroTangle-Bürste verhindert, dass Haare oder Tierhaare sich verheddern, für eine gleichmäßige Reinigung.

Das neue SmartLift-System sorgt dafür, dass auch größere Schmutzpartikel problemlos aufgenommen werden. Die ZeroTangle-Bürste verhindert, dass Haare oder Tierhaare sich verheddern, für eine gleichmäßige Reinigung. Flexible Handhabung: Das 180° knickbare Saugrohr und die verbesserte Schwenkbürste mit 20 % größerem Drehwinkel, ermöglichen leichtes Manövrieren unter Möbeln.

Das 180° knickbare Saugrohr und die verbesserte Schwenkbürste mit 20 % größerem Drehwinkel, ermöglichen leichtes Manövrieren unter Möbeln. Einfache Bedienung: Das 3D-Lichtdisplay zeigt den Reinigungsstatus an, während ein LED-Display aktuelle Informationen über das Gerät liefert.

Das 3D-Lichtdisplay zeigt den Reinigungsstatus an, während ein LED-Display aktuelle Informationen über das Gerät liefert. Komfort nach der Reinigung: Der Staubbehälter mit ScrapeRing-Technologie lässt sich schnell und sauber entleeren. Danach kann der Staubsauger in die platzsparende Ladestation zurückgestellt werden, wo er zusammen mit Zubehör wie Fugendüse, Fusselrolle und Mini-Bürste, aufbewahrt wird.

Der PURE ONE A90S ist jetzt für 699 EUR auf Amazon und im Tineco Store erhältlich.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

Original-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuell