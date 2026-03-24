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The Cloud One Hotels expandiert in den USA

Neues Miami-Projekt mit Design-Condos in Wynwood

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Miami (ots)

Die Motel One Group stärkt ihre Präsenz in Nordamerika mit einem neuen The Cloud One Projekt im Wynwood Arts District in Miami. Nach dem The Cloud One New York-Downtown erweitert die Entwicklung in Miami das Konzept um eine neue Dimension: Das The Cloud One Hotel und Residences wird das erste Projekt sein, das ein Hotel und Eigentumswohnungen unter dem Namen The Cloud One vereint.

Das Projekt wird in Partnerschaft mit Ralf Büschl von der Büschl Group und Sebastian Lüdke von der ALP.X Group entwickelt. Das Gebäude umfasst 214 Hotelzimmer sowie 85 Wohneinheiten mit Größen von etwa 42 bis über 200 Quadratmetern. Die Wohneinheiten befinden sich in den oberen Etagen und bieten großzügige Grundrisse, bodentiefe Fenster sowie private Terrassen mit Blick auf die Skyline von Miami und das Viertel Wynwood. Die Außenfassade wird von Goldman Global Arts gestaltet. Der Verkauf hat bereits begonnen und bietet erstmals die Möglichkeit, ein The Cloud One-Zuhause in Miami zu erwerben.

Gäste und Bewohner profitieren von einer Vielzahl sorgfältig kuratierter Annehmlichkeiten, darunter eine eindrucksvolle Rooftop-Bar und ein Restaurant, die Innen- und Außenbereiche nahtlos miteinander verbinden. In modernem Ambiente mit Panoramablick über Miami werden Craft-Cocktails, erlesene Weine und leichte Speisen serviert – ideal für entspannte Treffen, kulinarische Erlebnisse und Erholung mit Blick auf die Stadt.

„Die Entwicklung stellt die nächste Stufe der Expansion der Motel One Group in Nordamerika dar“, sagt Stefan Lenze, Co-CEO der Motel One Group. „In Partnerschaft mit Ralf Büschl von der Büschl Group und Sebastian Lüdke von der ALP.X Group, die lokale Marktkenntnis und Entwicklungsexpertise einbringen, schaffen wir neben unserem Hotelbetrieb ein neues Wohnangebot. Dieses Projekt stärkt unsere Präsenz in den USA, und Miamis lebendigstes Viertel ist der perfekte Ort, um unsere Vision von urbanem Wohnen zum Leben zu erwecken.“

Die Architektur entsteht in Zusammenarbeit zwischen HWKN und ODP Architects, die Innenarchitektur verantwortet March and White Design. Jede Residenz spiegelt die charakteristische Designsprache von The Cloud One wider. Eine Verbindung aus moderner Eleganz, natürlichen Materialien und urbaner Funktionalität. Um Privatsphäre und Exklusivität zu gewährleisten, verfügt der Wohnbereich über eine eigene Lobby und einen separaten Eingang. Gemeinsame Annehmlichkeiten wie ein Rooftop-Pool, Fitness- und Wellnessbereiche sowie Gemeinschaftszonen schaffen eine nahtlose Verbindung zwischen Wohnen und Boutique-Hotellerie, während gleichzeitig eine klare Trennung zwischen Gästen und Bewohnern bestehen bleibt.

Mit der Eröffnung einer eigenen Design-Galerie in Wynwood im vergangenen Herbst erreicht das Projekt einen weiteren Meilenstein. Dort werden das Architekturmodell, das Interior-Konzept und die verwendeten Materialien präsentiert und geben einen ersten Eindruck davon, wie The Cloud One die kreative Energie Miamis neu interpretiert.

Das Projekt in Miami ist Teil der umfassenderen US-Strategie der Motel One Group und ist ein wichtiger Schritt, um The Cloud One Hotels als transatlantische Marke zu etablieren, die europäische Designprinzipien mit urbanem Leben in Nordamerika verbindet. Der neue Standort bietet sowohl eine Plattform für Innovationen in der Hotellerie als auch eine Grundlage für langfristiges Wachstum.

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Außenansicht: Binyan Studio, HWKN Architecture

Interior: VMI Studio, MAWD / March and White Design

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