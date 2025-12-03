TUI Deutschland GmbH

Sommer 2026: Griechenland setzt sich an Spitze der Urlaubsländer

Hannover/Berlin (ots)

TUI Hotels: 15 neue Häuser weltweit - Erstes TUI Blue auf Curaçao

Im Fokus: Mehr Angebote für Soloreisende und Familien

Rangfolge: Antalya und Mallorca bleiben Spitzenduo

Neue Umfrage: Fernreisen und Kreuzfahrten werden beliebter

Italien überholt Deutschland: TUI mit über 70 neuen Hotels

Garantiert unterwegs: Rundreisen finden immer statt

Eine Woche Preisaktion: Kinder reisen ab sofort für 99 Euro

Startschuss: Frühbucherpreise mit bis zu 40 Prozent Rabatt

Der Sommerurlaub 2026 rückt für Reisende aus Deutschland dieses Mal früher als gewohnt in den Fokus. Bereits am 29. Mai hat TUI die neue Saison eröffnet - und direkt am ersten Tag über 10.000 Buchungen verzeichnet. Nun startet die Frühbucherphase, direkt im Anschluss an eine starke Black-Friday-Woche, in der sich so viele Menschen wie noch nie für eine TUI-Reise entschieden haben.

"Wir haben uns intensiv auf den Sommer 2026 vorbereitet und unser Strandportfolio früh und breit aufgestellt", sagte Benjamin Jacobi, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung. "Dazu gehören zusätzliche TUI fly-Kapazitäten und erweiterte Kontingente in besonders beliebten Hotels. Gemeinsam mit unseren Partnern konnten wir flexible Vereinbarungen treffen, die deutschen Gästen rund ums Mittelmeer deutlich mehr Plätze sichern. Unser Ziel bleibt ein attraktives, vielfältiges Angebot - von preisbewussten Familienreisen über Aktivurlaub für Paare bis hin zu unserem neuen Highlight: Soloreisen."

Mit dem Start der Frühbucherwochen eröffnen sich erneut starke Sparchancen: Wer jetzt bucht, profitiert nicht nur von Frühbucherpreisen mit bis zu 40 Prozent Ersparnis, sondern auch von der größten Auswahl an Destinationen und Hotels. "Viele wissen längst ganz genau, wohin ihre nächste Reise geht - teilweise sogar, welches Zimmer sie möchten", so Jacobi. Bei der Vorstellung der neuen Sommerprogramme zeigte er sich entsprechend zufrieden: "Das Bedürfnis nach Planungssicherheit ist ungebrochen. Viele nutzen bewusst die Frühbuchervorteile, um sich ihr Wunschhotel zu sichern. Und entgegen mancher Stimmen gilt weiterhin: Früh buchen bleibt angesagt."

TUI startet mit der bislang größten Auswahl an Familienhotels und neuen Angeboten für Soloreisende in den Urlaubssommer 2026. Außerdem wächst das Angebot an weltweiten Rundreisemöglichkeiten deutlich: Mit TUI Tours können sich Entdecker in nunmehr 114 Reisezielen individuelle, maßgeschneiderte Rundreisen erstellen. Auch der Ausbau bei TUI eigenen Hotels geht weiter: Im Sommer 2026 kommen 15 neue Unterkünfte von TUI Blue, RIU, TUI Kids Club, TUI Suneo und dem noch jungen Apartmentkonzept TUI Time To Smile hinzu.

Traumstart für Griechenland

Erste Trends zeigen: Griechenland setzt sich an die Spitze und verzeichnet einen hervorragenden Saisonauftakt mit einer ungebrochen hohen Nachfrage. Sowohl die großen Inseln Kreta und Rhodos verzeichnen steigende Buchungszahlen als auch kleinere Ziele wie Korfu und Samos. Auf Chalkidiki ist der neue TUI Kids Club Blue Lagoon Urlaubsmagnet für Familien und sorgt für einen kräftigen zweistelligen Buchungsanstieg. Konzernweit reisen jährlich rund vier Millionen Urlauber mit TUI nach Griechenland und bevorzugen die 50 TUI Markenhotels auf dem Festland und den Inseln. TUI fly fliegt rund 180 Mal pro Woche deutsche Urlaub nach Kreta, Rhodos und Kos. Die neu vereinbarte Partnerschaft mit der Griechischen Tourismusorganisation (GNTO) soll die Urlaubsziele in Hellas weiter stärken. Aktuell liegt Griechenland bei den beliebtesten Urlaubsländern nahezu gleichauf mit Spanien, gefolgt von der Türkei.

Antalya und Mallorca bleiben Spitzenduo

Beim Ranking der einzelnen Zielgebiete bleibt Antalya auf Platz eins, Mallorca folgt direkt dahinter. Kreta, Rhodos und Kos sind die griechischen Favoriten und sichern sich die Plätze drei bis fünf. Besonders stark legt aktuell auch Ägypten zu mit einem Plus von 30 Prozent. "Ägypten hat sich auch im Sommer als feste Größe etabliert", weiß TUI- Produktchef Steffen Boehnke. Bei Autoreisezielen setzt TUI im Sommer 26 stark auf Italien mit 70 neuen Hotels, viele davon im Norden des Landes. Auf der Fernstrecke verzeichnen Mauritius und die Vereinigten Arabischen Emirate deutliche Buchungszuwächse.

Eine Woche Preisaktion: Kinder reisen ab sofort für 99 Euro

Familien profitieren von kalkulierbaren Kosten. TUI bietet für den Sommer 2026 eine Vielzahl an Angeboten, bei denen Kinder zu besonders günstigen Kinderfestpreisen ab 149 Euro reisen. In zahlreichen Familienhotels in Deutschland, Österreich, Italien, Kroatien und weiteren europäischen Ländern übernachten Kinder bis 11 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern. Ab morgen startet TUI zusätzlich eine Sonderaktion für Familien: Vom 4. bis 9. Dezember reisen Kinder in ausgewählten Hotels bereits für 99 Euro. Diese Aktion gilt unter anderem für TUI Kids Clubs auf Korfu, Mallorca und Menorca.

Neue Umfrage: Fernreisen und Kreuzfahrten werden beliebter

Laut einer aktuellen Umfrage von TUI und Appino zeigt sich, dass ein wachsender Teil der Deutschen im Jahr 2026 vermehrt Fernreisen plant. Rund 25 Prozent der Befragten möchten im kommenden Jahr einen neuen Kontinent entdecken - Asien zählt hierbei zu den beliebtesten Zielen. Auch Afrika ist ein gefragtes Reiseziel. Passend dazu baut TUI das Portfolio an eigenen Hotels in Asien und Afrika weiter aus. Allein in Asien haben inzwischen über 25 Hotels eigener Marken eröffnet.

Kreuzfahrten stehen ebenfalls auf der Wunschliste vieler Reisender: 20 Prozent der Befragten gaben an, dass sie 2026 eine Kreuzfahrt unternehmen möchten. Passend zum Trend startet TUI Cruises 2026 mit dem neuen Schiff "Mein Schiff Flow". Ein weiteres Ergebnis der Befragung zeigt, dass Autoreisen ein stabiler Trend bleiben: 18 Prozent möchten im kommenden Jahr auf vier Rädern durch Deutschland und Europa reisen - Männer deutlich häufiger als Frauen. Zudem wächst der Wunsch allein zu verreisen. Mehr als zwölf Prozent der Befragten planen 2026 eine Solo-Auszeit.

Soloreisen immer gefragter: TUI mit neuen Solo-Wochen

TUI reagiert auf diese Entwicklung mit speziellen Angeboten für Alleinreisende, die sowohl auf Kontakt zu Gleichgesinnten als auch auf Freizeit- und Sportmöglichkeiten setzen. Die Solo-Wochen bieten speziell für diese Zielgruppe ausgearbeitete Programme, darunter gesellige Events, Sport- und Fitnesskurse sowie exklusive Ausflüge. Diese Angebote sind im Frühjahr 2026 beispielsweise im TUI Magic Life Beldibi an der türkischen Riviera und im TUI Magic Life Candia Maris auf Kreta buchbar, ergänzend zu den Solo-Wochen im Robinson Fieberbrunn und im TUI Blue Montafon.

Emirate auch im Sommer gefragt, vor allem bei Familien

Fernziele bleiben gefragt. USA, Thailand, Malediven, Mauritius und die Vereinigten Arabischen Emirate führen die Top-5 an. Besonders dynamisch entwickeln sich Mauritius, Seychellen, Japan und Südafrika. Auch die Emirate wachsen zweistellig - und zwar entgegen landläufigen Annahmen auch im Sommer. Mehr als 500 Hotels, zahlreiche Nonstop-Flüge, kurze Wartezeiten bei Attraktionen wie dem Burj Khalifa, vollständig klimatisierte Freizeitangebote und günstige Preise machen die Vereinigten Arabischen Emirate auch im Sommer zu einem beliebten Reiseziel. Der Familienanteil liegt im Sommer mit 32 Prozent sogar höher als im Winter (24 Prozent).

Expansion bei TUI Hotelmarken: Asien und Afrika gewinnen an Bedeutung

Im Sommer 2026 eröffnen insgesamt 15 neue Häuser der TUI Marken. Auf Sardinien wird das TUI Blue Pardu neu erbaut und am Gardasee eröffnet der erste TUI Kids Club Italiens. Weitere TUI Kids Clubs starten in Deutschland und in der Türkei. In Tunesien beginnt das zweite Hotel der Luxusmarke The Mora seine erste Sommersaison und auf Curaçao startet das erste TUI Blue in der Karibik. Auch neue Ziele wie Gambia finden Platz auf der touristischen Landkarte. Mit dem TUI Blue Tamala hat das erste Hotel in Westafrika eröffnet. "Wir sehen eine wachsende Nachfrage nach authentischen Erlebnissen - auch in Ländern, die vor wenigen Jahren kaum im Fokus standen", so Jacobi. Asien bleibt Wachstumstreiber. Mit dem TUI Suneo Da Nang in Vietnam und dem Riu Palace Phuket in Thailand expandieren weitere TUI Hotelmarken in Asien. Ebenso neu: Das Riu Ventura in Cancun und das Riu Palace Swahili auf Sansibar.

Italien überholt Deutschland

Italien ist aktuell das beliebteste Autoreiseziel der Deutschen - noch vor Deutschland, Österreich und Kroatien. Allein in Italien nimmt TUI über 70 Hotels neu ins Programm, vor allem am Gardasee und an der oberen Adria. In Bayern entsteht mit den TUI Time To Smile Alpensonne Apartments ein Angebot für Selbstversorger mit Hotelkomfort.

Rundreisen gewinnen an Bedeutung, Städtereise wachsen weiter

Mit TUI Tours wächst das Angebot an individuell konzipierten Rundreisemöglichkeiten deutlich - von 70 auf 114 Reiseziele. Neu ist eine Durchführungsgarantie in Europa ab vier Personen. Sizilien, Andalusien, Kappadokien und Peloponnes kommen als neue Routen hinzu. "Rundreisen sind längst kein Nischenprodukt mehr. Die Menschen suchen Erlebnisse und Kontakt zur lokalen Bevölkerung", sagte Produktchef Boehnke. Städtetrips legen um neun Prozent zu, denn mehr Urlauber nutzen den Zweit- oder Dritturlaub für Citytrips. TUI baut vor allem in Paris, Istanbul, Athen, London und Porto deutlich aus.

Mit dem frühen Buchungsstart, attraktiven Familienangeboten und dem Ausbau aller Marken setzt TUI klare Wachstumsimpulse für den Sommer 2026. Besonders Griechenland entwickelt sich zum Star der Saison - getragen von einer starken Nachfrage über alle Inseln hinweg und der hohen Frequenz von TUI fly. Ob Familienurlaub, Rundreise oder Solo-Trip - die Reisewünsche werden vielfältiger. "Alle wichtigen Reiseziele wachsen - das zeigt, wie stark der Wunsch nach Urlaub weiterhin ist. Die Menschen wollen planen, buchen und reisen - nicht irgendwann, sondern jetzt", so Jacobi.

Information und Buchung in allen TUI-Reisebüros oder unter www.tui.com.

Diese Meldung sowie Bilder finden Sie auch im Newsroom unter www.tuigroup.com.

Original-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell