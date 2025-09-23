TUI Deutschland GmbH

Reisetrend-Check 2026: Ein Ziel reicht Vielen nicht mehr

TUI präsentiert fünf Reise-Hits für die nächste Urlaubsplanung

Eine Reise, viele Ziele - Das verbirgt sich hinter Multistop-Reisen

All Inclusive aber nachhaltig: Rundumversorgung besonders bei jungen Menschen beliebt

Urlaub bedeutet heute weit mehr als nur Strand und Sonnenliege. Die Reisenden von morgen suchen Flexibilität, bewusste Erlebnisse und persönliche Entfaltung. 2026 prägen Themen wie Natur, Genuss und Individualität die Art, wie Reisende aus Deutschland ihre Ferien gestalten. Das hat eine repräsentative Befragung von 2.000 Menschen des Marktforschungsinstituts Appinio im Auftrag von TUI herausgefunden und dabei fünf Reisetrends ermittelt.

"Die Reisetrends 2026 zeigen, wie individuell Urlaub heute verstanden wird: Für die einen steht die Erholung im Vordergrund, für die anderen kommt das Entdecken neuer Kulturen und das Erleben einzigartiger Momente an erster Stelle. Vor allem aber sehen wir, dass sich diese Vorstellungen keinesfalls ausschließen. Immer häufiger wird eine All-Inclusive Reise am Traumstrand mit Ausflügen und Aktivitäten vor Ort kombiniert, um die Landschaft und Kultur der Urlaubsdestination hautnah zu erleben", sagt Benjamin Jacobi, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung.

Back to Nature: Natur ist für viele Reisende der Inbegriff von Erholung. 34,9 Prozent der Befragten geben an, dass Landschaft und Natur für sie das wichtigste Urlaubsmotiv sind, und fast 29 Prozent teilen Naturmotive am häufigsten in sozialen Medien. Besonders Frauen suchen im Urlaub bewusst Ruhe in der Natur. Ob Wandern im Wald oder Auszeiten am See - naturnahe Reisen versprechen nicht nur Entspannung und Entschleunigung, sondern auch positive gesundheitliche Effekte.

Multistop Holiday: Mehr erleben heißt mehr zu entdecken. Ein Drittel der Befragten reist im Urlaub bevorzugt in Städte. Multistop-Urlaube - zum Beispiel durch Andalusien mit Stationen in Málaga, Granada und Sevilla - liegen im Trend. Dabei geht es nicht mehr nur darum, einen einzigen Urlaubsort zu genießen, sondern gleich mehrere Highlights individuell und flexibel miteinander zu verbinden, egal ob idyllische Strände oder urbane Hotspots. Ergänzend dazu werden Reisen in mehrere kleinere Städte, abseits der großen Metropolen, immer populärer. Zu den TUI-Aufsteigern dieser sogenannten "Townsizing-Ziele" in diesem Herbst gehören Palermo, Bilbao, Dresden, Leipzig und Kiel.

Full Service Holiday: All-Inclusive-Urlaub bleibt der Favorit und erlebt vor allem bei den jüngeren Befragten ein Revival. Mit rund 38 Prozent bei den 18-24-Jährigen liegt die Vorliebe für die Rundumversorgung sogar höher als im Durchschnitt aller Befragten (35,3 %). Analog dazu sind Hotels mit Abstand die beliebteste Unterkunft (51,5 %) - auch bei jungen Menschen. Immer wichtiger wird zudem ein All Inclusive Angebot, das nachhaltig gestaltet ist. Viele Hotels haben ihre Bedarfsplanung optimiert, um Lebensmittelabfälle zu minimieren. Auch werden Angebote an Showcooking ausgebaut, an denen frische Gerichte nach Wunsch des Gastes zubereitet werden. All Inclusive ermöglicht stressfreie Erholung und planbare Kosten - ein Faktor, der gerade in den aktuellen Zeiten für viele Urlauber entscheidend ist.

Taste Tourism: Reisen, um Länder kulinarisch zu entdecken? Das ist kein Nischenphänomen mehr, sondern für viele Urlauber längst der Hauptgrund einer Reise. Kulinarik ist ein Schlüssel zum Urlaubsglück: Selbst Vegetarier und Veganer brechen ihre Ernährungsgewohnheiten teilweise zugunsten lokaler Delikatessen. Besonders Italien steht hoch im Kurs, wenn es um Genussreisen geht. Mit dem Field to Fork Programm baut die TUI Care Foundation die Brücke zwischen authentischem Geschmack und nachhaltigem Genuss: Gäste probieren regionale Spezialitäten direkt vor Ort, unterstützen lokale Bauern und Produzenten und erleben so die Küche des Reiselandes auf ihre ursprüngliche Weise. So ist Kulinarik im Urlaub nicht nur Genuss, sondern leistet auch einen Beitrag zur lokalen Wertschöpfung.

Indie Travel: Individuell und unabhängig: 45 Prozent der Reisenden recherchieren gezielt, um allein zu verreisen, und 59 Prozent verzichten dabei bewusst auf Komfort, um besondere Erfahrungen zu machen. Ob Solo-Travelling oder Roadtrip im eigenen Tempo - Indie Travel steht für Freiheit und authentische Erlebnisse und ist für alle ideal, die unabhängig ihre Reise planen, gestalten und durchführen möchten - egal, ob allein oder mit Gleichgesinnten.

Ob tief durchatmen beim Back-to-Nature-Urlaub, während des Multistop Holiday gleich mehrere Traumorte erleben oder mit All Inclusive komplett abschalten - die Reisetrends 2026 sind so vielfältig wie die Wünsche der Urlauberinnen und Urlauber und laden dazu ein, Urlaub neu zu denken.

