TUI Deutschland GmbH

Yachten, Haute Cuisine, Privatstrände: Das gönnen sich Luxusreisende mit airtours im Winter 2025/2026

Hannover (ots)

Steffen Boehnke: "Luxus misst sich heute nicht mehr am Haben, sondern am Erleben."

Reisen Deluxe: Malediven, Dubai und Mauritius ganz vorn

Luxuskreuzfahrten & Yachting mit 13 Prozent Zuwachs

airtours private travel macht individuelle Naturerlebnisse einzigartig

Kulinarik als Reiseerlebnis: Wenn Sterne den Weg weisen

Traumstände, private Hideaways, ikonische Hotel-yachten, Spitzenkulinarik und einmalige Naturerlebnisse - airtours setzt im Winter 2025/26 auf handverlesene Highlights für anspruchsvolle Reisende. "Luxus misst sich heute nicht mehr am Haben, sondern am Erleben", sagte Steffen Boehnke, Director airtours. "Unsere Gäste wollen Unverwechselbares - Orte die berühren und Momente, die bleiben."

Sehnsuchtsziele 2025/26: Von den Malediven bis Dubai

Die aktuellen Buchungstrends sind klar: Malediven, Dubai und Mauritius sind die Top-Destinationen im Winter 2025/26. Das unangefochtene Urlaubsparadies für airtours-Gäste bleibt der Archipel im Indischen Ozean. Neu im Portfolio ist das Fünfeinhalb-Sterne-Resort JW Marriott Kaafu Atoll Island, wo Gäste in weitläufigen privaten Poolvillen wohnen, ihren Tag mit Yoga am Strand beginnen und den Abend bei einem privaten Dinner unter dem Sternenhimmel ausklingen lassen. Dubai behauptet seinen Platz als Metropole der Superlative - mit vielen Neuzugängen, wie das Mandarin Oriental Downtown Dubai, ein architektonisches Highlight mit spektakulärem Blick auf die Skyline, exklusiven Penthouses und Fine-Dining-Restaurants der Extraklasse. Auch das höchste Hotel der Welt, Ciel Dubai Marina, eröffnet noch in diesem Jahr mit dem höchsten Infinity-Pool, Sky-Restaurant und Rooftop-Bar. Auf Platz drei überzeugt Mauritius mit einzigartiger Kombination aus unberührter Natur, kreolischer Kultur und exklusiven Luxusresorts. Gästelieblinge sind die Hotels Shangri-La Le Touessrok Mauritius und Royal Palm Beachcomber Luxury.

Aufsteiger des Jahres: Thailand und Seychellen

Thailand erlebt eine Renaissance im Luxussegment. Neu im Programm ist das Boutiquehotel V Villas Phuket - MGallery im Südosten von Phuket. 19 Villen mit eigenen Infinity-Pools und 24-Stunden-Butlerservice zählen hier zum Standard. Auf den Seychellen setzt das Waldorf Astoria Seychelles Platte Island neue Maßstäbe. Villen mit Privatpool, Butler-Service und Zugang zu einem unberührten Riffparadies verbinden nachhaltigen Luxus mit einzigartigen Naturerlebnissen.

Exklusive Neuzugänge im airtours Winterprogramm in Asien, der Karibik und Portugal

Zum Reisewinter 2025/26 hat airtours das Portfolio um zahlreiche außergewöhnliche Spitzenhotels erweitert, die einzigartige Erlebnisse versprechen:

Raffles Sentosa Singapore - Luxusrefugium mit großzügigen Villen, preisgekrönter Gastronomie und legendärem Service.

The Residence Bintan - elegantes Hideaway in Indonesien mit endlosen Sandstränden, ganzheitlichem Wellnesskonzept und absoluter Privatsphäre.

Namia River Retreat - minimalistischer Luxus am Thu Bon Fluss in Hoi An/Vietnam mit authentischer Gastfreundschaft inmitten spektakulärer Natur.

W Punta Cana, Dominikanische Republik - trendiges Lifestyle-Resort am Traumstrand mit modernem Design, Nightlife und Signature-Services.

Six Senses La Sagesse, Grenada - nachhaltige Architektur trifft auf Spitzenkulinarik und das legendäre Six-Senses-Wellnesskonzept.

Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel, Portugal - Fünf-Sterne-Refugium am Douro mit historischem Charme, Fine Dining von Nacho Manzano, exklusivem Portwein-Erlebnis und großzügigem Spa-Bereich.

Luxus-Kreuzfahrten & Yachting mit 13 Prozent Zuwachs

Luxuskreuzfahrten boomen: airtours meldet 13 Prozent mehr Gäste auf hoher See im Vergleich zum Vorjahr und erweitert mit Crystal als neuen Partner das Luxus-Kreuzfahrtportfolio. Die modernisierte Flotte bietet deutlich mehr Raum und Privatsphäre für rund 600 Gäste pro Schiff, kombiniert mit exzellentem Service und kulinarischen Highlights wie das vom Starkoch Nobu Matsuhisa kreierte Restaurant Umi Uma. Gemeinsam mit etablierten Partnern wie Hapag-Lloyd Cruises präsentiert airtours für die Wintersaison 2025/26 ein Luxusangebot, das Exklusivität, Komfort und besondere Routen perfekt vereint.

Trend Yachting: Kleine Schiffe für große Erlebnisse

Luxusyachten sind der neue Inbegriff des exklusiven Reisens. Immer mehr Marken setzen auf elegante Hotelyachten, die Privatsphäre, Design und Spitzenservice mit außergewöhnlichen Routen verbinden und so eine perfekte Mischung aus Kreuzfahrt und Privatyacht-Feeling schaffen. An Bord erwarten die Gäste großzügige Suiten, Spa-Erlebnisse, Fine Dining und ein Höchstmaß an Individualität. Besonders gefragt sind Yachten wie die neue Luminara der Ritz-Carlton Yacht Collection, die 450 Gästen einzigartige Routen in Nordeuropa, der Karibik oder in Asien - etwa durch Japan und Südkorea - bietet. Auch die luxuriösen Discovery Yachten von Scenic, die außergewöhnliche Expeditionsrouten zu einigen der entlegensten Regionen der Welt ermöglichen und der Boutique-Luxus von Emerald Cruises, die in den nächsten Jahren zwei neue Super-Yachten in Dienst stellen, sind bei airtours Kunden sehr gefragt.

airtours private travel macht individuelle Naturerlebnisse einzigartig

Immer mehr anspruchsvolle Reisende wünschen sich Reiseerlebnisse, die so individuell sind wie sie selbst. Genau hier setzt airtours private travel an und wächst im Winter 2025/26 zweistellig. Die Manufaktur für maßgeschneiderte Luxusreisen kreiert exklusiv kuratierte Rundreisen, Luxussafaris und Naturabenteuer, die persönliche Wünsche konsequent in den Mittelpunkt stellen. Besonders gefragt sind derzeit außergewöhnliche Naturerlebnisse in Südamerika, wie beispielsweise die Naturwunder Chiles von der endlosen Weite der Atacama-Wüste über den grünen Lake District bis hin zu den spektakulären Landschaften des Torres-del-Paine-Nationalparks.

Kulinarik als Erlebnis: Wenn Sterne den Weg weisen

Kulinarische Highlights werden zunehmend zum entscheidenden Buchungsfaktor. Eine aktuelle Studie von OpenTable und KAYAK zeigt:

52 % der Reisenden geben im Urlaub mehr Geld für gutes Essen aus als für andere Aktivitäten.

44 % der Millenials buchten schon Reisen, um in einem bestimmten Restaurant zu essen.

"Herausragendes Essen ist kein Extra mehr - es ist Teil des Erlebnisses. Unsere Gäste wollen kulinarische Höhepunkte, die den Aufenthalt zu etwas Unvergesslichem machen", so Boehnke. Entsprechend setzt airtours verstärkt auf Hotels, die Kulinarik neu inszenieren, wie u. a.

Four Seasons Hongkong: acht Michelin-Sterne in einem einzigen Haus.

One&Only One Za'abeel, Dubai: sechs Spitzenköche, darunter Weltstar Anne-Sophie Pic, ausgezeichnet mit 10 Michelin-Sternen.

Atlantis The Palm, Dubai: seit Mai 2025 Drei-Sterne-Kulinarik im FZN by Björn Frantzén.

Royal Hideaway Corales Resort, Teneriffa: ausgezeichnet als "Best Dining Experience in Europe 2025".

Anantara Veli, Malediven: monatlich wechselnde Michelin-Gastköche - inklusive privater Kochkurse am Strand.

Neues Parkangebot am Abflughafen und exklusive Mehrwerte für airtours Gäste

airtours erweitert sein Serviceangebot und bietet Gästen ab sofort noch mehr Komfort bereits vor Reisebeginn: Bei Buchungen ab 15.000 Euro Reisepreis ist ein Parkplatz im Parkhaus oder Valet Parking am Abflughafen inklusive. Darüber hinaus profitieren airtours Kundinnen und Kunden von zahlreichen attraktiven Mehrwerten, die den Luxusanspruch der Marke unterstreichen. Dazu zählen persönliche Gästebetreuung, 1.-Klasse-Bahnanreise zum Abflughafen, Privattransfers am Zielort, Lounge-Zugang an vielen Flughäfen, der exklusive airtours Chauffeurservice sowie besondere Hotelprivilegien.

Diese Meldung sowie Bilder finden Sie auch im Pressebereich auf www.airtours.de oder im Newsroom auf www.tuigroup.com.

ÜBER AIRTOURS

airtours, die Luxusreisemarke der TUI Deutschland, bietet seit 1967 das umfassendste Angebot an Luxusreisen im deutschsprachigen Raum. Spitzenhotels, Luxushochsee-, Expeditions- und Segelschiffe sowie Reisen in Privatjets zählen zum Portfolio. Maßgeschneiderte Individualreisen von airtours private travel führen beispielsweise in entlegene Luxuslodges in Afrika oder kombinieren Reiseziele wie Peru und Galapagos.

Original-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell