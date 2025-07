Diagonal Inkasso GmbH

DIAGONAL Inkasso GmbH auf der fithera 2025: Professionelles Forderungsmanagement für die Fitnessbranche

Offenbach am Main (ots)

Die DIAGONAL Inkasso GmbH, ein spezialisiertes Unternehmen für Forderungsmanagement, Inkasso und Zahlungsabwicklung, war auf der fithera als Aussteller vertreten. Die fithera hat das Potenzial sich zum führenden Business-Kongress für die Fitness-, Therapie- und Gesundheitsbranche zu entwickeln und fand am 5. und 6. Juni 2025 auf dem Gelände der Messe Offenbach im Herzen der Rhein-Main-Region statt. Gemeinsam mit Holger Kück, Geschäftsführer Payment, präsentierte Philipp Kadel, Gründer und Geschäftsführer der DIAGONAL Inkasso GmbH, innovative Ansätze für ein branchenspezifisches Forderungsmanagement. Die Besucher erhielten umfassende Einblicke in intelligente Lösungen, die Fitnessstudios dabei helfen, ihre finanzielle Stabilität zu sichern und gleichzeitig die Beziehung zum Mitglied zu stärken.

Gründer und Geschäftsführer Philipp Kadel: „Wenn Zahlungen von Kunden deutlich verzögert oder gar nicht eingehen, kann das für Unternehmen schnell zu einem ernsthaften Problem werden. Im schlimmsten Fall ist die Liquidität in Gefahr – eine Herausforderung, die viele Branchen betrifft. Für die Fitnessbranche ist die Situation jedoch besonders heikel, denn hier basiert der Erfolg maßgeblich auf einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Studio und Mitglied. Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Liquidität von Fitnessstudios zu sichern, ohne diese wichtige Beziehung zu gefährden. Anders als beim klassischen Inkasso setzen wir auf moderne Technologien, eine einfühlsame Kommunikation, passende Lösungen für die Mitglieder und individuelle Prozesse zur Kundenbindung. Die fithera 2025 ist für uns die ideale Plattform, um diesen innovativen Ansatz zu teilen, neue Partnerschaften anzustoßen und aktuelle Herausforderungen offen zu diskutieren.“

Philipp Kadel beschäftigt sich seit mehr als 25 Jahren mit Lösungen für ein professionelles Forderungsmanagement. Sein Anliegen war es von Anfang an, Inkassoprozesse so zu gestalten, dass sie säumige Kunden empathisch und verbindlich zur Zahlung bewegen. Mit der DIAGONAL Inkasso GmbH stellt er seinen Kunden ein ganzheitliches System aus Bonitätsprüfung, Payment, Debitorenmanagement und Inkasso zur Verfügung. Mit einer Mischung aus technologischer Präzision und menschlicher, empathischer Kommunikation erzielen Philipp Kadel und sein Team bis zu 30 Prozent mehr Zahlungsrückflüsse als herkömmliche Inkassodienstleister – und das bei gleichzeitiger Stärkung der Kundenbeziehungen. Herzstück des Angebots ist eine nahtlose Schnittstelle zur Mitgliederverwaltung, beispielsweise die bewährte Branchenlösung Magicline, die eine vollständig digitale und sichere Abwicklung offener Forderungen ermöglicht. Der gesamte Prozess läuft automatisiert und effizient ab, bleibt dabei aber persönlich – und stärkt so die Beziehung zu den Mitgliedern.

Auf der diesjährigen fithera zeigten Philipp Kadel und Holger Kück, wie sich ein professionelles Forderungsmanagement für die Fitnessbranche als Teil einer ganzheitlichen Finanzstrategie positionieren lässt – immer individuell abgestimmt auf den Alltag von Studiobetreibern. Neben konkreten Einblicken in die Systemintegration mit Magicline standen dabei praxisnahe Beispiele für kundenschonende Ansprache, transparente Kommunikation und smarte Automatisierung im Fokus. Ziel war es, Studios Wege aufzuzeigen, wie sie finanzielle Prozesse optimieren und ausbleibende Zahlungen reduzieren können, ohne in ein starres Mahnwesen zu verfallen.

Darüber hinaus wollte die DIAGONAL Inkasso GmbH in den direkten Austausch treten, bestehende Kooperationen vertiefen und gemeinsam neue Lösungen entwickeln. Die Veranstaltung selbst bot mit mehr als 1.000 Unternehmern, Experten und Führungskräften aus der Gesundheitsbranche den idealen Rahmen für hochwertige Gespräche auf Augenhöhe. Abgerundet wurde das Event durch Philipp Kadels Vortrag zum Thema Kommunikation unter dem Titel „Wenn der Puls steigt! Zwischen Laufband und Verpflichtung – erfolgreiche Kommunikation bei Störungen im Kundenkonto“.

„Die Fitnessbranche ist im Wandel: Digitale Geschäftsmodelle, flexible Mitgliedschaften und steigende Kundenerwartungen verlangen von Fitnessstudios ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit. In dieser Phase ist es besonders wichtig, einen zuverlässigen Ansprechpartner an der Seite zu haben, der Prozesse nicht nur effizient, sondern zugleich mit Blick auf eine positive Mitgliederbeziehung gestaltet. So lässt sich die Liquidität sichern, ohne das Vertrauensverhältnis zu gefährden. Uns war es daher ein wichtiges Anliegen, auf der diesjährigen fithera persönliche Gespräche zu führen, spannende Einblicke in aktuelle Entwicklungen der Fitnessbranche zu erhalten sowie neue Geschäftspartner zu gewinnen“, fasst Philipp Kadel zusammen.

