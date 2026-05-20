Klüh Service Management GmbH

Spitzenplatzierung im Branchenranking

Klüh Catering zum dreizehnten Mal in Folge Marktführer im Care-Catering

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Düsseldorf (ots)

Klüh Catering bleibt Deutschlands führender Contract-Caterer im Bereich Kliniken und Krankenhäuser. Das ist das Ergebnis der aktuellen Marktanalyse des Fachmagazins gvpraxis, das die Branche jährlich in ihrem renommierten Ranking bewertet. Damit behauptet die Catering-Sparte des Multiservice-Anbieters bereits zum dreizehnten Mal in Folge die Spitzenposition im Care-Segment.

Die erneute Auszeichnung unterstreicht die starke Marktstellung von Klüh Catering im Gesundheitswesen und bestätigt zugleich die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Mit maßgeschneiderten Verpflegungskonzepten für Kliniken, Reha-Einrichtungen und Senioreneinrichtungen zählt Klüh seit vielen Jahren zu den prägenden Akteuren der deutschen Gemeinschaftsgastronomie. Dabei setzt das Unternehmen verstärkt auf digitale Lösungen, ressourcenschonende Prozesse sowie ein vielfältiges und ausgewogenes Speisenangebot, das auf die spezifischen Bedürfnisse der Care-Gäste abgestimmt ist.

"Die erneute Spitzenplatzierung im Care-Segment ist eine besondere Bestätigung unserer kontinuierlichen Arbeit und unseres hohen Qualitätsanspruchs - und auch nach dreizehn Jahren in Folge alles andere als selbstverständlich für uns", sagt Thorsten Greth, Geschäftsführer bei Klüh Catering. "Gerade im Gesundheitswesen kommt es darauf an, Verlässlichkeit, Qualität, Nachhaltigkeit und innovative Konzepte konsequent miteinander zu verbinden. Dass wir unsere Führungsposition nun bereits zum dreizehnten Mal behaupten konnten, macht uns stolz."

Auch im Gesamtmarkt gehört Klüh Catering weiterhin zu den führenden Anbietern und belegt erneut den vierten Platz. Impulse setzte das Unternehmen unter anderem mit der Eröffnung der Cantinetta am EUREF-Campus Düsseldorf, in der ein modernes Verpflegungskonzept für die Business- und Campusgastronomie umgesetzt wurde. Darüber hinaus wurde das Unternehmen mit dem PEPP Marketing Award 2025 für sein Weiterbildungskonzept "Küchenheld" ausgezeichnet. Dieses ermöglicht Mitarbeitenden über 25 Jahren, die beispielsweise keine formale Ausbildung besitzen oder bislang als angelerntes Personal tätig waren, eine schrittweise Qualifizierung hin zu einem anerkannten Berufsabschluss.

Über Klüh:

Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für Mitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen sowie Reisende und ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract Caterer in Deutschland (Studie gvpraxis 05/2026). Klüh Catering gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1,1 Mrd. Euro (2025) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

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