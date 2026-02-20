ZDF

Paralympics 2026 bei "sportstudio live" im ZDF

Nach der Schlussfeier der 25. Olympischen Winterspiele, die am Sonntag, 22. Februar 2026, ab 20.15 Uhr live im ZDF zu sehen ist, sind es noch zwölf Tage: Dann geht es erneut in Mailand und Cortina d'Ampezzo auf Medaillenjagd. Vom 6. bis zum 15. März 2026 werden dort die 14. Winter-Paralympics ausgetragen – zu sehen im ZDF sowie jederzeit auf sportstudio.de, in der ZDF-App und auf ZDFheute.de.

Die Eröffnungs- und Abschlussfeier sowie alle Wettkampf-Entscheidungen mit deutschen Athletinnen und Athleten hat ab dem 6. März 2026 das ZDF-Streaming-Portal im Angebot – insgesamt können dort in bis zu 130 Livestream-Stunden die Paralympics miterlebt werden. Im linearen ZDF-Programm sind die ersten vier Wettkampftage präsent: Mit den Highlights der Eröffnungsfeier startet am Samstag, 7. März 2026, 8.30 Uhr, die lange "sportstudio live"-Wintersport-Übertragung im ZDF – inklusive des ersten Wettkampftages bei den Paralympics. Am Sonntag, 8. März 2026, können – ebenfalls im Rahmen des Wintersportprogramms – die Highlights des zweiten paralympischen Wettkampftages verfolgt werden. Am Montag, 9. März 2026, und am Dienstag, 10. März 2026, überträgt das ZDF jeweils von 12.00 bis 14.00 Uhr vom dritten und vierten Wettkampftag.

Das ZDF-Team bei den Paralympics 2026

Als ZDF-Moderator der Paralympics-Übertragungen meldet sich Florian Zschiedrich aus Cortina, als Expertin ist die vierfache paralympische Medaillengewinnerin Denise Schindler dabei. Als Interviewerinnen im Einsatz sind Franziska Müllers in Cortina, Maral Bazargani in Val di Fiemme und Johanna Rüdiger in Mailand. Die Eröffnungsfeier am Freitag, 6. März 2026, ab 20.00 Uhr auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal kommentiert Hermann Valkyser, als Co-Kommentator ist der ehemalige Para-Ski-alpin-Weltmeister Georg Kreiter im Einsatz.

Täglich Paralympics-Infos im "heute journal"

Von Sonntag, 8., bis Sonntag, 15. März 2026, gibt es täglich im "heute journal" um 21.45 Uhr im ZDF einen eigenständigen Infoblock zu den Paralympischen Winterspielen in Mailand und Cortina. Und auch die anderen Nachrichten- und Magazinsendungen des ZDF berichten über die Paralympics – das "ZDF-Morgenmagazin" zum Beispiel am Tag der Eröffnungsfeier am Freitag, 6. März 2026, zwischen 5.30 und 9.00 Uhr, das "ZDF-Mittagsmagazin" vom 11. bis zum 13. März 2026, zwischen 12.00 und 14.00 Uhr. Auf ZDFheute und in den Social-Media-Kanälen des ZDF gibt es vom 6. bis zum 15. März 2026 zudem tägliche Paralympics-News.

Paralympische Heldinnen

Eine profunde Einstimmung auf die Paralympics 2026 ermöglicht die "sportstudio"-Produktion "Paralympische Heldinnen". Der Film von Henrik Diekert und Florian Zschiedrich ist ab Sonntag, 22. Februar 2026, 10.00 Uhr, im ZDF zu streamen und wird am Freitag, 6. März 2026, 14.05 Uhr, im ZDF gesendet. ZDF-Moderator Florian Zschiedrich begleitet darin die Monoskifahrerin Anna-Lena Forster und die amerikanische Snowboarderin Brenna Huckaby auf ihren Wegen zu den Paralympics 2026. Er gewinnt Einblicke in das Alltagsleben zweier Athletinnen des paralympischen Wintersports, die aufopfernd für ihre Ziele kämpfen, und führt sehr persönliche Gespräche über das Leben als Spitzensportlerin mit Behinderung.

