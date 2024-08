Klüh Service Management GmbH

Auftragsverlängerung

Buchhandelskette Hugendubel setzt erneut auf Klüh Cleaning

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Die Buchhandelskette Hugendubel hat die Cleaning-Sparte des Multiservice-Anbieters Klüh erneut mit verschiedenen Reinigungsleistungen in Berlin, Hamburg, Hannover, Dortmund, Köln, Frankfurt, München und Stuttgart beauftragt. Den Zuschlag für den Auftrag mit nun unbestimmter Laufzeit erhielt Klüh Cleaning im Zuge einer Neuausschreibung. Überzeugen konnte der Reinigungsspezialist durch ein wirtschaftlich attraktives Angebot sowie die positiven Erfahrungen aus der langjährigen Zusammenarbeit seit 2020.

Im Rahmen des Auftrags reinigt Klüh Cleaning mit rund 100 Mitarbeitenden an 87 Standorten Filialen, Büro- und Lagerflächen auf insgesamt rund 73.300 Quadratmetern. Zum Leistungsspektrum gehören umfangreiche Aufgabengebiete wie Unterhaltsreinigung und Glasreinigung sowie Winterdienst und Schmutzfangmatten-Service in der kalten Jahreszeit.

Klüh Cleaning ist bereits Partner vieler Großkunden mit einer hohen Anzahl an Filialen. Hierzu gehören unter anderem Banken, Buchhandel, Baumärkte, Handelsunternehmen der Lebensmittelbranche. Mit neun Niederlassungen in Deutschland sowie weiteren Regionalbüros hat Klüh Cleaning eine optimale Struktur geschaffen, um bundesweit Gebäudereinigung für Filialen anzubieten. Für sie gibt es einen "Single Point of Contact", also ein einziges Key-Account-Management zur Kundenbetreuung: Abrechnung, Dokumentation, Mängelverfolgung und Reporting laufen zentralisiert.

Mit deutschlandweit über 90 Filialen und 500 Shop-in-Shops, Hugendubel.de, eBook.de und dem Großkundengeschäft Hugendubel Fachinformationen ist Hugendubel eines der größten inhabergeführten Buchhandelsunternehmen Deutschlands. 1893 in München gegründet, beschäftigt das Familienunternehmen in 5. Generation deutschlandweit rund 1.600 Mitarbeitende.

Über Klüh:

Klüh Cleaning gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2023) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

Original-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell