Bundeszahnärztekammer

Die Bundeszahnärztekammer stellt eine Auswahl an honorarfreien Pressebildern zur Verfügung

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Berlin (ots)

Die Bilder können ab sofort im redaktionellen Kontext unter Quellenangabe "BZÄK/Frank Nürnberger" honorarfrei verwendet werden.

Die Pressebilder können unter folgenden Links kostenfrei abgerufen werden:

https://www.bzaek.de/presse/mediathek.html

https://www.presseportal.de/nr/30852

https://www.picture-alliance.com

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