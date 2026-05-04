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Bundeszahnärztekammer

Die Bundeszahnärztekammer stellt eine Auswahl an honorarfreien Pressebildern zur Verfügung

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Berlin (ots)

Die Bilder können ab sofort im redaktionellen Kontext unter Quellenangabe "BZÄK/Frank Nürnberger" honorarfrei verwendet werden.

Die Pressebilder können unter folgenden Links kostenfrei abgerufen werden:

https://www.bzaek.de/presse/mediathek.html

https://www.presseportal.de/nr/30852

https://www.picture-alliance.com

Pressekontakt:

Dipl.-Des. Jette Krämer-Götte, Telefon: +49 30 40005-150, E-Mail:
presse@bzaek.de

Original-Content von: Bundeszahnärztekammer, übermittelt durch news aktuell

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