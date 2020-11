Rheinische Post

NRW hat die meisten Asthma-Patienten

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

In keinem Bundesland leiden die Menschen so oft an Asthma wie in Nordrhein-Westfalen: Hier liegt der Anteil der Asthma-Patienten an der Bevölkerung bei 4,7 Prozent. Im bundesweiten Durchschnitt sind es 4,2 Prozent, am niedrigsten ist der Anteil in Mecklenburg-Vorpommern mit 3,4 Prozent. Auch in der Region Nordrhein sind es 4,7 Prozent, wie aus dem "Gesundheitsatlas Nordrhein" der AOK Rheinland/Hamburg hervorgeht, der der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag) vorliegt.

"Insgesamt ist die Asthma-Häufigkeit in den Großstädten im Vergleich zu ländlichen Regionen leicht erhöht. Möglicherweise kann dies mit größerer Luftverschmutzung erklärt werden, denn diese gilt als Risikofaktor für die Entstehung der Krankheit", sagte Günter Wältermann, Chef der AOK Rheinland/Hamburg, der Redaktion. So kommt die Industriestadt Essen auf eine Asthmatiker-Quote von 4,88 Prozent und Mönchengladbach auf 5,27 Prozent. In Kleve sind dagegen nur 4,3 Prozent der Bevölkerung Asthmatiker, im Oberbergischen Kreis sind es 4,22 Prozent. Düsseldorf (4,45 Prozent) und Bonn (4,37 Prozent) liegen im Mittelfeld.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell