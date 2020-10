Rheinische Post

Corona-Regeln: Junge Liberale fordern nordrhein-westfälischen Sonderweg

In einem Offenen Brief an Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) verlangt die Landesjugendorganisation der FDP, die Jungen Liberalen, einen nordrhein-westfälischen Sonderweg bei der Umsetzung der neuen Corona-Regeln. "Wir Junge Liberale fordern Sie deshalb auf, sich gegen pauschale Schließungen von Gastronomie und Orten der Freizeitgestaltung einzusetzen", heißt es in dem Brief, der der Düsseldorfer Rheinischen Post (Freitag) vorliegt. Entscheidend sei ein seriöses Sicherheits- und Hygienekonzept: "Definitiv sollte dieses erneut verschärft werden, bevor es zu Schließungen kommt". Eine pauschale Schließung sämtlicher gastronomischer Betriebe bezeichnete der Landesvorsitzende Alexander Steffen als zynisch, wenn das Robert-Koch-Institut die Gastronomie ausdrücklich nicht als Treiber des Infektionsgeschehens ausweise. Neben den Ladenbesitzern seien durch die neuen Regeln auch viele junge Menschen und studentische Arbeitskräfte in ihrer Existenz bedroht. Zudem drohe gerade in den Wintermonaten vielen Menschen soziale Vereinsamung.

