Städtetag NRW begrüßt neue Corona-Regeln

Düsseldorf

Der Städtetag NRW hat die neuen Corona-Regeln begrüßt. "Bei 75 Prozent der Infektionen ist inzwischen nicht mehr klar, wo sich jemand angesteckt hat. Das zeigt, warum jetzt mit so weitreichenden Beschränkungen versucht werden muss, die Pandemie wieder einzudämmen", sagte Pit Clausen, Vorsitzender des Städtetages NRW und Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld, der Düsseldorfer Rheinischen Post (Freitag). Die Beschlüsse von Bund und Ländern griffen stark ins Leben ein: "Aber wir haben so hoffentlich die Chance, in den kommenden Wochen die hohen Infektionszahlen in NRW deutlich zu senken. Wir alle wollen dem Weihnachtsfest und dem neuen Jahr mit Zuversicht entgegensehen", sagte Clausen. Deshalb müsse jetzt so glasklar gehandelt werden, obwohl die Entscheidungen schmerzhaft seien. Wichtig sei jetzt auch Nachbarschaftshilfe für diejenigen, die besondere Unterstützung bräuchten. "Die Beschlüsse sollten nun zügig durch die Landesregierung umgesetzt werden", so Clausen. Und auch die angekündigten Hilfen des Bundes bei wirtschaftlichen Einbußen müssten rasch greifen. Dass sämtliche Kultur-, Freizeit- und Sporteinrichtungen schließen müssten und die Gastronomie stark eingeschränkt werde, sei ausgesprochen bitter. Gerade in der Kultur, im Sport und in der Gastronomie seien mit großen Anstrengungen tragfähige Hygienekonzepte entwickelt worden. "Umso wichtiger ist deshalb die finanzielle Unterstützung dieser Betriebe, Einrichtungen und Solo-Selbständigen wegen ihrer Einnahmeausfälle im November", betonte Clausen. Dabei sei es wichtig, den Menschen gut zu erklären, warum die Beschlüsse nötig seien.

