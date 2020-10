Rheinische Post

Kassenärzte-Chef rechnet mit Einschränkungen bis weit ins nächste Jahr

"Corona wird Teil der Lebensrealität"

Düsseldorf (ots)

Der Chef der Kassenärzte, Andreas Gassen, geht davon aus, dass Corona noch lange den Alltag in Deutschland bestimmen wird. "Selbst wenn wir in einem Jahr in größerem Umfang einen Impfstoff bekommen und sich viele impfen lassen, muss uns klar sein: Corona wird Teil der Lebensrealität werden, die deshalb aber nicht bedrohlich sein wird", sagte Gassen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Es sei schon ein "langer Geduldsfaden" nötig. Gleichzeitig wandte sich Gassen gegen Panikmache. "Den Menschen jeden Tag Angst zu machen und etwa dem Zwanzigjährigen, der positiv getestet wurde, mit apokalyptischen Folgen zu drohen oder ihn als Gefährder zu bezeichnen, ist nicht seriös", betonte er.

