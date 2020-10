Rheinische Post

Deutscher Logistik-Kongress: Hofreiter fordert mehr Güterverkehr auf der Schiene

Düsseldorf (ots)

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat die Bundesregierung aufgefordert, Gleisanschlüsse von Unternehmen stärker zu fördern, um mehr Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern. "Eine klimafreundliche Logistik gelingt nur mit einer deutlichen Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene, zum Beispiel indem Gleisanschlüsse für Unternehmen stärker gefördert werden", sagte Hofreiter der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch) anlässlich des dreitägigen Deutschen Logistik-Kongresses ab diesem Mittwoch. "Damit sich Lkw mit alternativen Antrieben für die Transportunternehmen stärker rechnen, muss sich die Lkw-Maut endlich nach dem CO2-Ausstoß der Fahrzeuge richten", sagte Hofreiter. Auch digitale Innovationen müssten stärker in den Dienst der Logistik gestellt werden. Der Logistik-Kongress, der wegen der Corona-Krise ins Internet verlegt wurde, steht unter dem Motto "Nachhaltig gestalten - Winning the Next Decade".

