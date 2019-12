feratel media technologies AG

feratel mit Produktlinie PIA auf Erfolgskurs

Bild-Infos

Download

Innsbruck (ots)

feratels Personal Interests´ Assistant PIA ist auf Erfolgskurs. Nach nur 1 Jahr setzen bereits 20 Tourismusdestinationen im D-A-CH Raum auf den digitalen Urlaubsbegleiter mit Mehrwert.

Mit PIA - einer innovativen Concierge App aus dem Hause feratel - verfügen Destinationsmanagement Organisationen über ein exzellentes Service-, Kommunikations-, Informations-, und Verkaufstool. Mehrsprachig. Geräteunabhängig. "Und das vor allem individuell auf die Interessen und den Aufenthaltszeitraum des Gastes abgestimmt. Das verkaufsorientierte Kommunikationstool inkl. mobiler Gästekarte, Erlebnisshop sowie Online-Ticketing überzeugt seit seiner Markteinführung 2018 auf ganzer Linie" , so CEO Dr. Markus Schröcksnadel.

Darunter die Alpenregion Bludenz, das Stubaital, die Region Hochkönig, das Alpbachtal Seenland, die Olympiaregion Seefeld, Wagrain-Kleinarl, die Vitalwelt Bad Schallerbach und weitere. Im Startloch u.a. Serfaus-Fiss-Ladis, die Region Neusiedler See, die Zugspitzarena Bayern Tirol, die Region Hermagor/Nassfeld-Lesachtal-Weißensee u.v.m.

Warum PIA?

PIA versorgt den Gast bei der Planung des Aufenthalts und beim Erlebnis vor Ort mit nützlichen Tipps und macht Lust auf Mehr. Kulinarik, Points of Interests, Touren, Events, Erlebnisse, Wellnessangebote, Webcams, Skigebietsinfos, Wetter u.v.m. Keine Information zu viel, keine zu wenig. Keine zeitraubenden Recherchen oder nerviges "Bespielt werden" mit nicht gewünschten Informationen.

Der digitale Urlaubsbegleiter dient auch als vollwertige Gästekarten-App mit Detaildarstellung der Inklusive-/Rabattleistungen, sowie Vollintegration der digitalen Gästekarte. Das Zusammenspiel mit der elektronischen Gästemeldung spielt dabei eine große Rolle - selbstverständlich immer unter Einhaltung sämtlicher DSGVO Richtlinien.

Technisch setzt PIA auf die zukunftsorientierte PWA-Technologie (Progressive Web App). Das bedeutet, dass kein Download aus dem App Store notwendig ist und PIA Geräteunabhängig funktioniert (am Smartphone, am Tablet oder auch am Desktop zu Hause vor der Anreise, etc.). Der Gast erhält kurz vor Anreise ein automatisiertes Welcome-Mail mit dem Link zu seinem individuellen Urlaubsbegleiter. Für die mobile Nutzung wird dieser unkompliziert und schnell zum Homescreen des Smartphones hinzugefügt und schon ist die Destination auch dort präsent. Auch Updates gehören so der Vergangenheit an, der Gast ist immer am letzten Stand.

PIA steht für ein Optimum an Informationsdienstleistungen in Richtung des Gastes, stellt das Angebot einer Destination in die Auslage der digitalen Endgeräte der Gäste und stärkt die Kundenbindung. Sowohl Destinationsverantwortliche als auch Gastgeber können über PIA aktiv Upselling forcieren oder mit den Gästen vor Ort in Kontakt treten und damit z.B. die Wertschöpfung ankurbeln. Und das immer Zielgruppengenau.

Kontakt:

feratel media technologies AG, Mag. Gabriela Huter,

Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck,

Tel.: +43 512 7280 1438,www.feratel.com,

E-Mail:gabriela.huter@feratel.com

Original-Content von: feratel media technologies AG, übermittelt durch news aktuell