Wetterpanorama von feratel: Bewegt und ist bewegt

Innsbruck

28,2 Mio. Interessierte haben 2018 laut ÖWA knapp 357 Mio. feratel Panoramavideos online angeschaut. Hinzu kommt ein Millionenpublikum vor den TV Geräten.

Knapp 800 feratel Kameras in 14 Ländern und über 400 Orten liefern HD-Panoramabewegtbilder an 15 öffentlich-rechtliche und private TV Stationen, an über 270 touristisch relevante Online Portale und Apps sowie an diverse Connected TV Anbieter.

Darunter täglich auch fantastische Livebilder vom Tannheimer Tal. Dabei setzt die Destination seit 2005 auf die Verbreitung ihrer Panoramabilder über das klassische Medium Fernsehen. "Der Grund war den Bekanntheitsgrad des Tannheimer Tals noch zu steigern", so TVB GF Michael Keller. Das Motiv hat auch 2019 seine Gültigkeit. "Für uns war und ist es wichtig, dass die Livebilder aus unserer Destination auf sämtlichen digitalen Kanälen und touristisch relevanten Online Portalen abrufbar sind. Ob Digital Natives oder Silver Ager. Wir wollen unsere Destination allen schmackhaft machen. Und dazu ist es notwendig, alle Kanäle zu bedienen. Gerade TV, SmartTV, Video on demand, .. verlangen nach einem hochauflösenden Video. Daher liegt unser Fokus auch auf Bewegtbilder."

Neben vier fix montierten Panoramakameras fliegt auch regelmäßig eine Drohne über das Tannheimer Tal und liefert fantastische Eindrücke aus der Luft. Gäste, Einheimische und Interessierte können sich so einen authentischen Eindruck über die Destination, die Schnee- und Wetterverhältnisse machen. Ungeschminkt, authentisch und nahezu in Echtzeit.

Ganz nach dem Motto "Im Tannheimer Tal ist es zwar ruhig, aber nie langweilig" finden Winter wie Sommer zahlreiche Veranstaltungen statt, wie die Ballontage oder der bekannte Skitrail Tannheimer Tal. Gerade wenn es um das Thema Urlaub oder Freizeit geht spielt das Wetter und damit das Wetterpanorama von feratel eine relevante Rolle. Wer also wissen will, wie die Schnee- und Wettersituation vor Ort im Tannhemer Tal ist und sich nicht auf eine der zahlreichen (typo-)graphischen Prognosen verlassen will, der verschafft sich einfach über eine der Kameras einen authentischen Überblick auf www.tannheimertal.com und www.feratel.com.

