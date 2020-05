Rheinische Post

NRW-Ministerpräsident Laschet zu Coesfeld: "Beim Schutz der Menschen darf es keine Kompromisse geben."

Im Fall der zu hohen Corona-Infektionszahlen im Kreis Coesfeld hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Notbremse als "zentralen Baustein für den Weg in die verantwortungsvolle Normalität" bezeichnet. "Die Regeln sind klar: Wenn wie in Coesfeld ein Kreis das gesetzte Limit bei den Infektionszahlen überschreitet, gehen wir schnell, zielgerichtet und konsequent dagegen vor", sagte Laschet der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Dieser vereinbarte Notfall-Mechanismus ist ein zentraler Baustein für den Weg in die verantwortungsvolle Normalität", betonte der NRW-Regierungschef. Beim Schutz der Menschen dürfe es keine Kompromisse geben.

