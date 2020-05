Rheinische Post

Leutheusser-Schnarrenberger: "Jeden Tag den Antisemitismus bekämpfen"

Düsseldorf (ots)

Angesichts des Tags der Befreiung hat die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, vor einem Nachlassen im Kampf gegen Judenhass gewarnt. Die FDP-Politikerin sagte der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag): "Der Tag der Befreiung, der 8. Mai, erinnert uns jährlich an die schlimmsten Menschheitsverbrechen der Geschichte, begangen aus einer menschenverachtenden völkischen Ideologie des Rassismus und Antisemitismus heraus." Diese Erinnerung werde gerade von den überlebenden Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in unglaublich beeindruckender und prägender Weise wach gehaltenen und besonders jungen Menschen in Bildungseinrichtungen vermittelt. Leider werde es in einigen Jahren kaum mehr Zeitzeugen geben. Ihr Erleben und ihre Lebensgeschichten dürften nicht in Vergessenheit geraten, forderte die Antisemitismusbeauftrage. "Der Tag der Befreiung ist ein wichtiges Datum der Erinnerung und des Gedenkens, den Kampf gegen Antisemitismus müssen wir hingegen an jedem Tag führen.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell