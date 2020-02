Rheinische Post

Neue Airline-Gruppe German Airways geht nach Düsseldorf - und verlässt die bisherigen Standorte Köln und Dortmund

Düsseldorf (ots)

Am Flughafen Düsseldorf siedelt sich mit German Airways erstmals seit Jahren eine ernstzunehmende neue Airline an. Das berichtet die "Rheinische Post" (Freitag). Dagegen schließt German Airways die Büros der beiden Tochterfirmen Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW) in Dortmund und WDL Aviation (WDL) in Köln. German Airways wird als Gruppe auf 21 Flugzeuge kommen. Die Städte Köln und Dortmund hätten es sich selbst zuzuschreiben, dass German Airways nach Düsseldorf gehe, obwohl man gerne in den zwei anderen Städte geblieben wäre, sagt Wolfram Simon-Schröter, Chef des Mutterunternehmens Zeitfracht: "Wir hätten uns gut vorstellen können, die Zentrale von German Airways am Flughafen Köln-Bonn zu haben, aber man machte uns kein ernsthaftes Angebot, um ein größeres Büro als die bisherige Präsenz zu finden." Ebenso sieht es für Dortmund aus. Simon-Schröter: "Auch in Dortmund hätten wir die Zentrale von German Airways gut unterbringen können. Aber man hat sich nicht wirklich bemüht, uns zu halten."

