Rheinische Post

8794 Bußgeldverfahren gegen Schulverweigerer in NRW 2019

Düsseldorf (ots)

In Nordrhein-Westfalen bleiben mehr Schüler regelmäßig dem Unterricht fern. Die fünf Bezirksregierungen des Landes, die für die Schulaufsicht zuständig sind, leiteten im vergangenen Jahr 8794 Bußgeldverfahren an weiterführenden Schulen gegen sogenannte Schulverweigerer ein, wie eine Umfrage der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag) ergab. Vor vier Jahren waren es noch rund 1500 Verfahren weniger gewesen. "Wir leiten die Bußgeldverfahren erst ein, wenn die jeweilige Schule mit dem betroffenen Schüler nicht mehr anders weiterweiß", sagte ein Sprecher der Bezirksregierung Köln. Landesweit die meisten Schulverweigerer gab es im Regierungsbezirk Arnsberg. 2971 Bußgeldverfahren leitete die Behörde 2019 ein. Es folgte die Bezirksregierung Düsseldorf mit 2900 Fällen; im Regierungsbezirk Münster waren es 1106 Verfahren, in Köln 935, in Detmold 882.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell