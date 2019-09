Rheinische Post

Rheinische Post: Bundesbildungsministern Karliczek: Abitur-Anforderungen müssen vergleichbar sein

Düsseldorf (ots)

In der Debatte um die hohe Zahl an Einser-Abiturienten und um die großen Unterschiede bei der Häufigkeit von Einser-Abschlüssen zwischen den Ländern hat Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) Vergleichbarkeit gefordert. "Ich verstehe, dass sich jeder über eine Eins im Abitur freut. Da ein Studienplatz in vielen Fällen von der Abiturnote abhängt, müssen in allen Ländern die Anforderungen aber vergleichbar sein", sagte Karliczek der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). "Alles andere wäre ungerecht", betonte die CDU-Politikerin. Über diese Frage müsse in der Bildungspolitik weiter diskutiert werden. "Es geht um Transparenz und Vergleichbarkeit." Das seien zugleich Themen, zu denen der Nationale Bildungsrat Antworten geben könne.

