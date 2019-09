Rheinische Post: Frauenfußball-Nationaltrainerin Voss-Tecklenburg wird Botschafterin der Bundesregierung gegen Demenz

Rheinische Post

Die Trainerin der Frauenfußball-Nationalmannschaft, Martina Voss-Tecklenburg, stellt sich als Botschafterin für die Woche der Demenz in den Dienst der Bundesregierung. Dies erfuhr die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Donnerstag) aus Regierungskreisen. "Viel Bewegung, eine gesunde Ernährung und ein aktives Leben - das ist das beste Rezept, um einer Demenz vorzubeugen", betonte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), dessen Ministerium gemeinsam mit dem Familienressort die Woche der Demenz vom 14. bis zum 21. September veranstaltet. "Wir können Demenz zwar nicht heilen, aber jeder kann etwas für sich und seine geistige Gesundheit tun", betonte Familienministerin Franziska Giffey (SPD). Sie wolle sich mit ihren "Erfahrungen in physischen, psychischen und sozialen Bereichen des Sports" einbringen, kündigte die 51-jährige Voss-Tecklenburg an. Derzeit leben etwa 1,7 Millionen Menschen mit Demenz in Deutschland. Aufgrund der immer längeren Lebensdauer kommen jährlich 40.000 Erkrankte hinzu. Der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge sollten Menschen über 65 Jahre zur Vorbeugung gegen Demenz 150 Minuten pro Woche moderat oder 75 Minuten intensiv trainieren. Auch ein geselliges Leben soll präventiv wirken.

