Rheinische Post: Kommentar: Wirrkopf Trump

Die neuerliche Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China lässt nichts Gutes ahnen. Donald Trump ist ein ökonomischer Wirrkopf, der partout nicht zur Kenntnis nehmen will, wie sehr Strafzölle auch der US-Wirtschaft schaden. Eine Lösung im Handelsstreit zu finden, erfordert Geduld und Verhandlungsgeschick. Trump dagegen hat nur mangelnde Selbstbeherrschung und emotionale Aussetzer zu bieten. Das trägt ihm in der öffentlichen Wahrnehmung immer wieder die Schuld ein, unabhängig davon, dass die Chinesen das Muskelspiel munter mitspielen. Ökonomisch sinnvoll ist das nie gewesen. Das könnte uns egal sein, lebten wir nicht in einer globalisierten Wirtschaftswelt und könnten die Streithähne sich selbst überlassen. Aber die beiden Supermächte in West und Ost tragen ihr irrwitziges Zoll-Wettrüsten auf dem Rücken von Unternehmern, Verbrauchern und Aktionären aus - in Amerika, in Asien und in Europa. Neue Unsicherheit in der Weltwirtschaft schadet allen - auch jenen uneinsichtigen US-Wählern, die sich von Trumps fehlgeleiteter Wirtschaftspolitik immer noch dauerhaften Wohlstand versprechen.

