Die Bedeutung von Weiterbildung in PR und Marketing in Zeiten der Digitalisierung

In Zeiten des digitalen Wandels sollte Weiterbildung ein unverzichtbarer Baustein in der Berufswelt sein: Nicht nur die Technik verändert sich schnell, auch die Geschäftsmodelle und damit die Anforderungen an Mitarbeiter sind kontinuierlich Veränderungen ausgesetzt. Alles ist auf dem Prüfstand.

Gerade in der Kommunikation gibt es noch viele Unsicherheiten. Wie erreichen Unternehmen zukünftig ihre Zielgruppen? Tummeln sich Verbraucher nur noch in den digitalen Kanälen? Erreicht man über klassische Medien überhaupt noch jemanden? Unternehmen, die jetzt nicht klug in Bildung investieren, können schnell den Anschluss verlieren!

Doch viele Unternehmen erkennen die Zeichen der Zeit nicht: Oft fehlt es nicht nur an einer klaren Strategie, um in die Digitalisierung einzusteigen. Der Großteil hat gar kein Weiterbildungskonzept für die Mitarbeiter und kürzt sogar noch gnadenlos Fortbildungsbudgets. Dabei bietet Weiterbildung entscheidende Vorteile: nur mit gut ausgebildetem Personal kann man schneller auf technische Innovationen reagieren und sich klare Wettbewerbsvorteile sichern.

Wer sich zum Beispiel zu den neuen Methoden im Storytelling, Design Thinking, Content Marketing oder Video Marketing weiterbilden möchte, ist bei der MW Media Workshop GmbH genau richtig. Der Hamburger Seminaranbieter hat sich in der Fortbildung auf Themen aus der Kommunikationsbranche spezialisiert. In den ein- und zweitägigen Präsenzseminaren dreht sich alles rund um PR, Marketing und Digitale (Unternehmens-)Kommunikation. Die Referenten der Zertifikatskurse sind externe und unabhängige Experten, die ihr Wissen mit Beispielen aus ihrem Arbeitsalltag, langjähriger Trainererfahrung und zeitgemäßer Methodik vermitteln.

Im Mai und Juni stehen beispielsweise folgende Seminare auf der Agenda:

- Kreativität im Marketing (Referent: Stefan Frisch) - Erfolgreiche Online-PR (Referent: Kai Heddergott) - Erfolgsfaktor Generation 50 plus (Referentin: Jutta Rath) - PR-Erfolgskontrolle (Referenten: Jörg Hoewner und Oliver Plauschinat) - Social Media Advertising (Referent: Thomas Roß) - Medientrends für PR und Marketing (Referent: Prof. Michael Schwertel)

Das komplette Seminarprogramm und detaillierte Informationen zu den Inhalten und Referenten finden Interessierte auf der Webseite unter www.media-workshop.de/seminare. Hier kann man sich auch die Programmübersicht als PDF-Datei herunterladen: https://bit.ly/2UzBSJ3

