Rheinische Post: Bundesregierung bietet Frankreich Hilfe beim Wiederaufbau von Notre Dame an

Die Bundesregierung bietet Frankreich Hilfe beim Wiederaufbau der durch ein Feuer beschädigten Kathedrale Notre Dame in Paris an. "Wenn Deutschland helfen kann, und sei es mit Unterstützung von Fachkräften und Restauratoren, um das was verloren gegangen oder beschädigt worden ist wieder aufzubauen, werden wir Frankreich dabei unterstützen", sagte Kanzleramtschef Helge Braun der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Das ist ein Unglück, das alle sehr bewegt hat. Wir sind alle eng verbunden mit den Franzosen in dieser Situation." Die gotische Kirche sei ein enormer Kulturschatz und Teil der französischen Seele, sagte der CDU-Politiker. Die Bundesregierung werde mit Paris darüber sprechen, welche Hilfe konkret aus Deutschland benötigt werde. "Jetzt geht es darum, den Schaden zu bewerten. Wir müssen die Franzosen erst einmal fragen, was sie brauchen. Hilfsbereit sind wir ganz sicher."

