Rheinische Post

Rheinische Post: Kommentar: Zwischen G8 und G9 zu wählen, hätte Vorteile

Düsseldorf (ots)

Kaum ein Thema hat Eltern, Lehrer und Schüler in NRW in den vergangenen Jahren mehr bewegt als das Turbo-Abi. Zu stressig, zu viele Lerninhalte in zu kurzer Zeit, zu viel Unterricht am Nachmittag, zu junge Abiturienten - das waren die Haupt-Kritikpunkte. Eine der ersten Amtshandlungen der Schulministerin war es daher, G8 abzuschaffen. Nun, da die Schulen entschieden haben, wird klar: Nur sehr wenige werden an der achtjährigen Gymnasialzeit festhalten. Das war ursprünglich anders gedacht: Eltern und Schüler sollten möglichst eine Wahl haben zwischen G8- und G9-Gymnasien. Dieser Wahlmöglichkeit wäre einiges abzugewinnen. Manche Schüler lernen schneller als andere. Andere wussten es zu schätzen, dass sie nach dem Turbo-Abi ein wenig mehr Zeit zur Berufsorientierung hatten. Und schließlich mögen einige Eltern künftig den Nachmittagsunterricht vermissen. Wenn sie nämlich realisieren, dass das Ganztagsangebot - sofern es bestehen bleibt - mit dem verbindlichen Unterricht zu Zeiten von G8 nicht zu vergleichen ist. Darüber nachzudenken ist müßig. G8 in NRW ist so gut wie Geschichte. Es stellt sich nun die Frage, ob es Sinn macht, für die wenigen Ausnahmen einen gesamten Bildungsgang aufrechtzuerhalten.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell