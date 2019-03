Rheinische Post

Rheinische Post: Grünen-Fraktionsvize Krischer: Monsanto ist Desaster für Bayer

Düsseldorf (ots)

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Oliver Krischer, sieht Bayer durch den Kauf von Monsanto in der Existenz bedroht. "Die Übernahme von Monsanto erweist sich immer mehr als Desaster für Bayer", sagte Krischer der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Die mit dem Pestizid Glyphosat verbundenen Risiken, die Bayer sich mit Monsanto eingekauft habe, könnten am Ende gar die Existenz des Leverkusener Chemiekonzerns gefährden, warnte Krischer. Wieder einmal zeige sich, dass es Unternehmen auf Dauer in größte Schwierigkeiten bringe, auf nicht nachhaltige Produkte und Geschäftsmodelle zu setzen. Krischers Fazit: "Bayer sollte jetzt die Reißleine ziehen und sich von Glyphosat verabschieden. Das Produkt hat keine Zukunft und ist für den Konzern jetzt schon eine Katastrophe."

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell