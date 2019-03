Rheinische Post

Rheinische Post: Kommentar: Attraktivität steigern

Von Maximilian Plück: Man könnte es sich einfach machen und sagen, am wichtigsten ist doch, dass Bahnreisende pünktlich von A nach B kommen - wohl wissend, dass auch das in der aktuellen Situation häufig mehr frommer Wunsch als Realität ist. Ein bisschen Graffiti, ein paar verdreckte Bahnsteige, einige eingeschlagene Scheiben an Infokästen und kaputte Leuchtröhren, ist all das wirklich die Aufregung wert, die der VRR-Stationsbericht nun auslöst? Ja, muss man sagen. Denn wer die Attraktivität des Verkehrs auf der Schiene steigern möchte, der muss schon die Ankunft und den Aufenthalt am Haltepunkt so angenehm wie möglich gestalten. Der darf nicht tatenlos zusehen, wie in der Landeshauptstadt Station für Station von den Qualitätstestern abgestraft wird. Es hätte schon viel früher entschieden gegengesteuert werden müssen. Nur noch drei Bahnhöfe in der größten Stadt des VRR-Gebiets sind von den Testern als akzeptabel eingestuft worden. 19 fielen glatt durch. Zeit, dass die DB Station und Service die Prioritäten ändert und nicht am Ende so lange zögert, bis die ersten Angsträume entstanden sind.

