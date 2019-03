Rheinische Post

Rheinische Post: Grünen-Chef Habeck spricht sich für zweites Brexit-Referendum aus

Grünen-Chef Robert Habeck hat sich für ein zweites Referendum über den Verbleib Großbritanniens in der EU ausgesprochen. "Vom Ausland sollte man da besser keine Ratschläge geben. Aber wenn die Briten ein zweites Referendum wollen, sollte ihnen auch die EU die Möglichkeit geben, darüber abzustimmen", sagte Habeck der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). "Wenn dann dabei herauskommt, dass Großbritannien in der EU bleibt, würde ich mich sehr freuen", sagte Habeck. Er befürwortete auch die mögliche Verschiebung des Brexit. "Wenn Großbritannien darum bittet, mehr Zeit zu bekommen, dann sollte man der Regierung und dem Parlament in London auch mehr Zeit geben", sagte der Grünen-Politiker.

