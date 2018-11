Rheinische Post: Kramp-Karrenbauer kann sich auch Kanzlerkandidatur vorstellen

Düsseldorf (ots) - CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer kann sich auch eine Kanzlerkandidatur vorstellen. "Wer für den CDU-Vorsitz kandidiert, muss vor Augen haben, dass auch die Frage einer möglichen Kanzlerkandidatur auf einen zuläuft", sagte Kramp-Karrenbauer der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). "Wer das nicht will oder sich nicht zutraut, darf sich nicht um den Parteivorsitz bewerben. Alles andere wäre naiv", sagte sie. Ob es so komme, entscheide nicht die CDU alleine. "Da hat auch die CSU mitzureden. Am Ende sollte es die Person machen, die die besten Aussichten hat, die Mehrheit zu gewinnen."

