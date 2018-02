Rheinische Post: SPD-Politiker Robbe: Gabriel soll nach Yücel-Freilassung Außenminister bleiben

Düsseldorf (ots) - Der frühere Wehrbeauftragte des Bundestages, Reinhold Robbe (SPD), hat nach der Freilassung des Journalisten Deniz Yücel aus türkischer Haft gefordert, dass Sigmar Gabriel (SPD) im Falle einer weiteren großen Koalition Außenminister bleibt. "Dass Gabriel im symbolbehafteten Fall von Deniz Yücel so überzeugen konnte, ist ein Beleg dafür, dass er die ideale Besetzung für das Amt des Außenministers ist", sagte Robbe der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Nach dem SPD-Mitgliedervotum gehört Gabriel zwingend auf die Kabinettsliste und sollte sein Amt behalten", fügte Robbe hinzu. Sigmar Gabriel habe die Freilassung von Deniz Yücel zur Chefsache gemacht und umgesetzt. "Das ist wieder einmal ein Beweis für Sigmar Gabriels Höchstmaß an Professionalität und seine Gabe, selbst in scheinbar ausweglosen Situationen eine Lösung zu finden." Der frühere SPD-Chef sei einer der wenigen Generalisten der deutschen Politik, sagte Robbe.

