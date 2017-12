Rheinische Post: NRW-Innenminister droht Forst-Demonstranten mit robustem Polizeieinsatz

Düsseldorf (ots) - NRW-Innenminister Herbert Reul schaltet sich in die zunehmenden Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten im Hambacher Forst ein. Reul sagte der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe): "Im Hambacher Forst werden unter dem Deckmantel des Umweltschutzes Straftaten begangen. Meinungsfreiheit und das Demonstrationsrecht sind hohe Güter, aber was wir im Hambacher Forst stellenweise beobachten, ist davon nicht mehr gedeckt. Die Polizisten werden wenn nötig auch robust einschreiten." Im Umfeld des NRW-Innenministeriums gibt es Befürchtungen, die Proteste gegen die Erweiterung des Braunkohletagebaus im Hambacher Forst könnten Krawall-Touristen aus ganz Deutschland anziehen.

