Weser-Kurier

Bremer Bildungssenatorin fordert Impfpflicht für Schul- und Kita-Personal

Bremen (ots)

Bremens Bildungssenatorin Sascha Aulepp (SPD) fordert eine Corona-Impfpflicht für das Personal an Schulen und Kindertagesstätten. Das berichtet der Bremer WESER-KURIER. Aulepp sagte am Freitag, dass der Schutz der Kinder in Kitas und Schulen absoluten Vorrang haben müsse. Es gelte, ihren Schutz vor Corona oder corona-bedingter Quarantäne zu verbessern. Deshalb könne es nicht sein, dass immer noch manche Lehrkräfte und Erzieherinnen auf eine Corona-Schutzimpfung verzichten, obwohl sie sich impfen lassen können. "Ich halte das für grob fahrlässig und gefährlich", sagte Aulepp. Mit dem Prinzip der Freiwilligkeit bei Impfungen komme man nicht mehr weiter. "Deshalb bin ich dafür, dass es eine Impfpflicht gibt für alle Beschäftigten, die mit Kindern arbeiten, eine Impfpflicht, die nur diejenigen ausnimmt, die sich aus objektiven Gründen nicht impfen lassen dürfen", stellte die Bildungssenatorin klar. Aulepp ist die erste Kultusministerin eines Bundeslandes, die eine solche Forderung erhebt.

Original-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell