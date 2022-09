Ampel im Stresstest, Kommentar zur Gasumlage von Angela Wefers

Frankfurt (ots) - Zu groß, um zu scheitern, waren in den Finanz- und Schuldenkrisen vergangener Jahre Banken und Staaten in Europa. Zu groß und zu wichtig, um zurückzuziehen, erscheint trotz des Kriegs in der Ukraine, hoher Inflation, Energiekrise und Rezessionsängsten der nun am 29. September geplante Börsengang von Porsche. Ein erfolgreiches IPO des ...

mehr