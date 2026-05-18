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CIVIS Medienpreis 2026 - acht Beiträge ausgezeichnet

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Berlin (ots)

Die Gewinner:innen des Europäischen CIVIS Medienpreises für Integration und kulturelle Vielfalt 2026 stehen fest. Der mit 15.000 Euro dotierte Hauptpreis, der CIVIS TOP AWARD, geht an Mr. Nobody Against Putin (DR SALES | made in copenhagen | Sundance Filmfestival | ARTE)von David Borenstein und Pavel Talankin. Die Produktion gewinnt ebenfalls den CIVIS VIDEO AWARD Information.

Den CIVIS VIDEO AWARD Fiktion bekommt die Autorin Hafsia Herzi für Die jüngste Tochter (Alamode Filmdistribution | June Films | Katuh Studio).

In der Kategorie Social Media erhält den Preis Büsra Sayed für den Beitrag busra.caramella: Wie Medien und Politiker die deutsche Gesellschaft spalten.

Der CIVIS AUDIO AWARD in der Kategorie lange Beiträge geht an Inga Lizengevic für Generation U - Ukrainische Jugendliche in Deutschland (Deutschlandfunk | SWR).

Das Rennen in der Kategorie kurze Beiträge macht Sylke Blume mit MausLive: Belal kommt aus Afghanistan (WDR).

Gewinnerin des Publikumspreises CIVIS AUDIO AWARD Podcast ist die Autorin Pamina Rosenthal mit SPIELABBRUCH - Macht Gewalt den Amateurfußball kaputt? - Staffel 1, Folge 1: Der ganz normale Wahnsinn (Radio Bremen | BR | ARD).

Ione Monje Martinez und Felipe Calvo Larrain gewinnen mit Soforem (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid) den YOUNG C. AWARD.

Den Publikumspreis CIVIS CINEMA AWARD erhalten der Regisseur Marcus H. Rosenmüller und der Produzent Robert Marciniak für den Film Extrawurst (Lieblingsfilm | STUDIOCANAL).

Europas bedeutendster Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt wurde 2026 im Rahmen der re:publica verliehen. Ab Mittwoch, 20.5.2026, ist die Sendung in der ARD Mediathek abrufbar, am Donnerstag, 21.5.2026, 00:15 Uhr, strahlt die ARD/Das Erste die Preisverleihung aus.

Durch die Preisverleihung führt die Journalistin und Moderatorin Mona Ameziane.

Der CIVIS Medienpreis wird von der ARD, vertreten durch den WDR, ausgeschrieben. Medienpartner sind ORF, SRG SSR, ARTE, 3sat, Deutsche Welle, Deutschlandradio und die EBU. Zu den Kooperationspartnern gehören die WDR mediagroup, die Allianz Deutscher Produzentinnen und Produzenten, die VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten, die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA), die Postcode Lotterie sowie die Harald Christ Stiftung für Demokratie und Vielfalt.

Im Wettbewerb um den CIVIS Medienpreis 2026 waren über 800 Beiträge aus 26 EU-Staaten und der Schweiz vertreten. CIVIS ist Europas bedeutendster Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt. Er wird seit 1988 in unterschiedlichen Kategorien verliehen.

Der CIVIS Medienpreis 2026 steht unter der Schirmherrschaft des Europäischen Parlaments.

Hier geht es zu den Sendeterminen.

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